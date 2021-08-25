Про це Корден розповів під час свого шоу “The Late Late Show”.

Натомість Круз на гелікоптером  приземлився в саду жительки британського графства Йоркшир Елісон Вебб.

Корден розповів, що саме листувався з Крузом, коли той перебував у  Британії.

“Що? Ти також тут? (У Британії) Нам потрібно зустрітися й пообідати. Ти в Кауорті? Я можу посадити там свій Хелі (гелікоптер)”, – написав актор телеведучому.

“Так, я тут до серпня. Я зупинився в Сент-Джонс-Вуді. Буду радий зустрітися”, – відповів Корден.

Однак, Круз додав:

“Я серйозно! Я можу посадити свій Heli у твоєму дворі та зайти пообідати”.

У відповідь телеведучий надіслав чотири смайлики.

Корден зізнався, що справді не сприйняв слова товариша серйозно. Він навіть не підозрював, що той посадив гелікоптер на подвір’ї іншої жінки.

  • Раніше повідомлялося, що популярний голлівудський актор Том Круз виставив на продаж свій розкішний гірський маєток у Колорадо, США. Він планує отримати за нього 39,5 млн доларів.