Голлівудський актор Том Круз напередодні збирався посадити гелікоптер на подвір'ї свого приятеля, телеведучого Джеймса Кордена, але той не зрозумів натяків друга.

Про це Корден розповів під час свого шоу “The Late Late Show”.

Натомість Круз на гелікоптером приземлився в саду жительки британського графства Йоркшир Елісон Вебб.

Корден розповів, що саме листувався з Крузом, коли той перебував у Британії.

“Що? Ти також тут? (У Британії) Нам потрібно зустрітися й пообідати. Ти в Кауорті? Я можу посадити там свій Хелі (гелікоптер)”, – написав актор телеведучому. “Так, я тут до серпня. Я зупинився в Сент-Джонс-Вуді. Буду радий зустрітися”, – відповів Корден.

Однак, Круз додав:

“Я серйозно! Я можу посадити свій Heli у твоєму дворі та зайти пообідати”.

У відповідь телеведучий надіслав чотири смайлики.

Корден зізнався, що справді не сприйняв слова товариша серйозно. Він навіть не підозрював, що той посадив гелікоптер на подвір’ї іншої жінки.