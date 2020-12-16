У Мережі з'явився аудіозапис, на якій актор і продюсер Том Круз вилаяв знімальну групу фільму "Місія нездійсненна 7" і пообіцяв звільнити кожного, хто не буде дотримуватися протиепідемічних заходів.

Спочатку інформація з’явилася у таблоїду The Sun, пізніше виданню Variety її підтвердили два джерела, близькі до зйомок.

Том Круз зробив емоційний догану знімальній групі фільму “Місія нездійсненна 7” після того, як побачив, що вони заходів проти COVID-19,

Повідомляється, що Круз побачив двох членів команди, що стоять дуже близько один до одного перед екраном комп’ютера, і сказав всім: “Якщо це повториться, вас *** [чорт забирай] тут не буде!”

В аудіозаписі, отриманій The Sun, можна почути, як Круз говорить: “Ми – золотий стандарт. Вони повернулися в Голлівуд і зараз знімають фільми через нас. Тому що вони вірять в нас і в те, що ми робимо. Я розмовляю по телефону з кожної довбаний студією ночами, страховими компаніями, продюсерами, і вони дивляться на нас і використовують нас для створення своїх фільмів. Ми створюємо тисячі робочих місць, виродки. Я більше не хочу це бачити. Ніколи! ”

Круз строго стежив за дотриманням правил COVID-19 на знімальному майданчику фільму в Великобританії і лаяв команду за те, що вони скористалися безпечними умовами, які команда допомогла створити.

“Вам зрозуміло, чого я хочу? Ви розумієте відповідальність, яка лежить на вас? Я кличу до вашої свідомості. Якщо ви не можете бути розумними і я не можу зрозуміти вашої логіки, то ви звільнені”, – сказав він підлеглим.

Зйомки “Місія нездійсненна 7” були затримані в жовтні, коли 12 чоловік на знімальному майданчику в Італії отримали позитивні результати тестів на COVID-19. Виробництво було відновлено через тиждень і повернулося до Великобританії два тижні тому. Фільм повинен вийти в листопаді 2021 року.