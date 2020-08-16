Про це повідомляється видання The Mirror.
За інформацією видання, на зйомках акторові потрібно ,ekj перелетіти на мотоциклі з одного даху будівлі на іншу. Круз вирішив не вдаватися до використання каскадера і виконати трюк самостійно.
Під час розгону мотоцикл раптово став сильно гальмувати і не зміг долетіти до даху. Сам актор був застрахований і в результаті аварії не постраждав.
Мотоцикл вартістю $2,5 млн згорів.
Фільм “Місія: нездійсненна 7” від режисера Крістофера МакКуоррі повинен вийти в прокат 18 листопада 2021 року.
Актор вже не вперше потрапляє в нештатні ситуації на знімальному майданчику, так як любить сам виконувати трюки і не потребує дублерів і каскадерів.
- 26 лютого повідомлялось, що зйомки майбутнього американського бойовика Крістофера МакКуоррі “Місія нездійсненна 7” зупинили через коронавірус COVID-19.