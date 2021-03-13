Популярний голлівудський актор Том Круз виставив на продаж свій розкішний гірський маєток у Колорадо, США. Він планує отримати за нього 39,5 млн доларів.

Про це повідомляє видання People.

Елітний маєток площею 11 512 квадратних метрів розташований у Теллурайді, штат Колорадо. Помешкання містить 7 спалень та 9 ванних кімнат. У 2008 році саме тут актор зустрівся з телеведучою Опрою Вінфрі для запису інтерв’ю. А у 2006 році Круз та його тодішня кохана Кеті Холмс продемонстрували перші фото новонародженої доньки Сурі, зроблені у цьому маєтку.

Зазначається, що розлоге ранчо було “побудовано на приватне замовлення, де безліч незайманої природної краси, широких гірських панорам для відпочинку на природі”.

Основний будинок зв’язаний із гостьовим площею у 929 квадратних метрів, у якому розташовано 3 спальні. Інтер’єр максимально натуральний та виконаний із дерева. Гості та господарі завжди відчуватимуть тепло та затишок.

Для зручності у маєтку облаштували ігрову кімнату, де зараз встановлено більярд та фортепіано. Є також фітнес-зал; два каміни, відкрита тераса та гараж на три машини.

“Цей усамітнений маєток, оточений величною гірською місцевістю та широкими лісовими стежками, до якого можна дістатися мальовничою кілометровою дорогою від захищеного в’їзду. Він розташований лише за декілька хвилин від історичного центру міста Теллурайд, де можна покататися на лижах та зіграти в гольф”, – йдеться у повідомленні.