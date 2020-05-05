Том Круз спільно з компанією Ілона Маска SpaceX та NASA готується зняти фільм в космосі.

Про це пише американський інтернет-журнал про телебачення і кіно Deadline.

Зазначається, що цей фільм не буде продовженням франшизи “Місія нездійсненна”.

На даний момент проєкт перебуває в розробці, у нього поки немає навіть студії.

Том Круз часто вдається до екстремальних зйомок і ретельно готується до своїх трюків. Наприклад, його стрибок з одного даху на інший або “зависання” на борту вертольота та реактивного літака. Актор також піднімався на один з найвищих хмарочосів Дубая і виконував трюки на 123 поверсі.