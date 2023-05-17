Джерело: Hypebeast.
Режисером фільму виступив Крістофер Маккворрі, який працював над двома попередніми частинами франшизи.
До своїх ролей повернуться багато акторів, відомих за попередніми частинами: Том Круз (Ітан Хант), Ребекка Фергюсон (Ільза Фауст), Вінг Реймс (Лютер Стікел), Саймон Пегг (Бенджі Данн), Ванесса Кірбі (Аланна Міцополі) та Генрі Черні (Євген Кітрідж).
Серед новачків франшизи – Хейлі Етвел (“Перший месник”, “Агент Картер”), Пом Клементьєфф (“Вартові Галактики”), Кері Елвес (“Пила”, “Дивні дива”), Індіра Варма (“ Гра престолів”, “Карнівал Роу”), Есай Моралес (“Титани”, “Озарк”) та інші.
У сьомій частині “Місії” Ганту разом із командою МВФ доручено знайти небезпечну зброю, яка потенційно може знищити людство.
Прем’єра фільму “Місія нездійсненна: розплата за смерть Частина I” відбудеться 12 липня 2023 року.
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