Студія Paramount Pictures випустила трейлер фільму "Місія нездійсненна: розплата за смерть. Частина I", який демонструє сьому і, ймовірно, передостанню місію Тома Круза в ролі агента МВФ Ітана Ханта.

Джерело: Hypebeast.

Режисером фільму виступив Крістофер Маккворрі, який працював над двома попередніми частинами франшизи.

До своїх ролей повернуться багато акторів, відомих за попередніми частинами: Том Круз (Ітан Хант), Ребекка Фергюсон (Ільза Фауст), Вінг Реймс (Лютер Стікел), Саймон Пегг (Бенджі Данн), Ванесса Кірбі (Аланна Міцополі) та Генрі Черні (Євген Кітрідж).

Серед новачків франшизи – Хейлі Етвел (“Перший месник”, “Агент Картер”), Пом Клементьєфф (“Вартові Галактики”), Кері Елвес (“Пила”, “Дивні дива”), Індіра Варма (“ Гра престолів”, “Карнівал Роу”), Есай Моралес (“Титани”, “Озарк”) та інші.

У сьомій частині “Місії” Ганту разом із командою МВФ доручено знайти небезпечну зброю, яка потенційно може знищити людство.

Прем’єра фільму “Місія нездійсненна: розплата за смерть Частина I” відбудеться 12 липня 2023 року.