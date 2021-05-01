Ролик опубліковано на YouTube-каналі Морелло.

“Pussy Riot – одна з найбільш радикальних і впливових музичних груп всіх часів. Їх безстрашне поєднання мистецтва і протистояння є постійним джерелом натхнення, і для мене велика честь об’єднати сили в цьому потужному революційному треку Weather Strike”, – заявив музикант.

Своєю чергою, учасниця Pussy Riot Надія Толоконнікова зазначила, що політика завжди була тісно пов’язана з музикою групи.

“Weather Strike” для мене мрійливий, утопічний трек, ми голосно проголошуємо майбутнє, яке хочемо бачити: альтернативні системи громадської безпеки, де насильство з боку поліції більше не є проблемою, а також я співаю про свою мрію перетворити головну будівлю ФСБ в захоплюючий музей, де ми збираємося вчити темні моменти російської історії – і ми зробимо це, коли Путін перестане бути при владі”, – додала вона.

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