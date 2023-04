Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

За словами Бангалтера, причиною занепаду гурту став дедалі більший взаємозв’язок між людьми та технологіями, адже сенс дуету полягав у їхньому розмежуванні.

“”Daft Punk” був проєктом, який стер межу між реальністю та вигадкою за допомогою цих персонажів-роботів. Для мене та Гі-Мануеля було дуже важливо не зіпсувати розповідь, поки вона відбувалась”, – сказав він.

“Це було дослідження, я б сказав, починаючи з машин і відходячи від них. Мені подобаються технології як інструмент, [але] мене чомусь лякає природа стосунків між машинами та нами”, – додав Бангалтер.

Він також поділився своєю стурбованістю з приводу зростаючого використання штучного інтелекту та того, як він може “вийти за межі використання у створенні музики”.

“2001: Космічна одіссея – це, мабуть, мій улюблений фільм, і те, як [Стенлі] Кубрик представив його, є таким актуальним сьогодні, тому що він ставить саме те питання, яке ми повинні поставити собі про технології та застарілу людину”, – сказав Бангалтер.

“Ми намагалися використати ці машини, щоб висловити щось надзвичайно зворушливе, чого машина не може відчути, але людина може. Ми завжди були на стороні людства, а не на стороні технологій”, – зазначив він.

“Як би я не любив цього персонажа, останнє, чим я хотів би бути в світі, в якому ми живемо, у 2023 році, – це робот”, – поділився Бангалтер.

ДОВІДКА: Daft Punk – французький дует, заснований 1993 року в Парижі, працював у напрямку електронної музики. Його учасниками були Ґі-Мануель де Омем-Крісто (Guy-Manuel de Homem-Christo) i Томас Бангальтер (Thomas Bangalter). Під час виступів музиканти традиційно ховали обличчя під футуристичними шоломами.

Здобули популярність у кінці 90-х як частина руху французького хаусу, і потім здобували успіх, комбінуючи елементи хаузу разом з фанком, техно, диско, рок та синті-поп музикою. Вдягають шоломи в більшості публічних виступів з 1999 року й дуже рідко дають інтерв’ю чи з’являються на телебаченні. З 1996 до 2008 менеджером був Педро Вінтер (також відомий як Busy P), голова Ed Banger Records.

Їх дебютний альбом, Homework 1997 року отримав позитивні відгуки за підтримкою синглів “Around the World” та “Da Funk”. Другий альбом, Discovery, мав ще більший успіх, за підтримкою таких синглів як “One More Time”, “Digital Love” та “Harder, Better, Faster, Stronger”. У березні 2005 Daft Punk випустили третій альбом, Human After All, який отримав змішані відгуки, тому що був надто схожий на попередній альбом, і не було такого прориву, як в минулі рази, хоча сингли “Robot Rock” та “Technologic” здобули великий успіх у Великій Британії. У 2006–2007 роках Daft Punk вирушили в тур і випустили концертний альбом Alive 2007, який виграв Греммі за “Найкращий електронний/танцювальний альбом”. Написали музику до фільму “Трон: Спадок”, який вийшов 2010 року разом із саундтреком до фільму.

2013 залишили Virgin Records заради Columbia Records, і випустили свій четвертий альбом, Random Access Memories, який здобув приголомшливий успіх; головний сингл “Get Lucky” досягнув десятки найкращих у 32 країнах. Random Access Memories отримав 5 нагород Греммі 2014 року, включно з “Альбомом року” та “Записом року” за “Get Lucky”. Daft Punk отримали свій перший номер один у Billboard Hot 100 за пісню “Starboy”, у співпраці з The Weeknd. На 2015 рік Daft Punk продали понад 12 мільйонів примірників альбомів по всьому світу.

22 лютого 2021 року культовий паризький дует електронної музики припинив своє існування.