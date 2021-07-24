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Томас Маркл подасть в суд на Меган і принца Гаррі, щоб побачитися з онуками

Батько Меган Маркл Томас заявив, що збирається подати в суд на свою дочку і зятя - принца Гаррі, оскільки вони не дають йому бачитися з онуками Арчі та Лілібет.

Субота, 24 липня 2021, 11:59

Про це повідомляє Page Six.

“Я буду подавати прохання в суд Каліфорнії про право бачитися з моїми внуками в самому найближчому майбутньому”, – сказав Томас.

Він також зазначив, що сподівається, що королева Єлизавета II та інші члени королівської родини не будуть “карати” його онуків за “погану поведінку” герцога і герцогині Сассекських.

“Арчі і Лілі – маленькі діти. Вони не політики. Вони не пішаки. Вони взагалі не є частиною гри. І вони також королівської крові і повинні мати ті ж права, що й інші члени королівської сім’ї”, – додав батько Меган.

Меган нещодавно розповіла про свої натягнуті відносини з батьком, заявивши, що вона ніколи не зможе “примиритися” з ним через те, що він злив пресі її особистий лист і фотографії перед весіллям з Гаррі.

Тим часом, Меган близька зі своєю матір’ю, 64-річною Дорієй Рагланд.

Нагадаємо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.

У січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й  отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.

У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.

Гаррі зберіг титул принца за правом народження.

  • Нагадаємо, 7 березня на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі,  в  якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.
  • Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.
  • Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
  • 9 березня Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.
  • Згодом принц Гаррі розповів про те, що багато пив, хотів спробувати наркотики та переживав приступи паніки, бо намагався заглушити біль після смерті матері та впоратися зі складнощами життя в королівській родині. Він також поінформував про суїцидальні думки своєї дружини Меган Маркл.
  • Принц Гаррі зізнався, що ще у віці 20 років замислювався над тим, щоб піти з королівської сім’ї і відмовитися від виконання королівських обов’язків.
Теги: внуки, Меган Маркл, принц Гаррі, суд, Томас Маркл

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