Томас Маркл подасть в суд на Меган і принца Гаррі, щоб побачитися з онуками

Батько Меган Маркл Томас заявив, що збирається подати в суд на свою дочку і зятя - принца Гаррі, оскільки вони не дають йому бачитися з онуками Арчі та Лілібет.

Про це повідомляє Page Six.

“Я буду подавати прохання в суд Каліфорнії про право бачитися з моїми внуками в самому найближчому майбутньому”, – сказав Томас.

Він також зазначив, що сподівається, що королева Єлизавета II та інші члени королівської родини не будуть “карати” його онуків за “погану поведінку” герцога і герцогині Сассекських.

“Арчі і Лілі – маленькі діти. Вони не політики. Вони не пішаки. Вони взагалі не є частиною гри. І вони також королівської крові і повинні мати ті ж права, що й інші члени королівської сім’ї”, – додав батько Меган.

Меган нещодавно розповіла про свої натягнуті відносини з батьком, заявивши, що вона ніколи не зможе “примиритися” з ним через те, що він злив пресі її особистий лист і фотографії перед весіллям з Гаррі.

Тим часом, Меган близька зі своєю матір’ю, 64-річною Дорієй Рагланд.