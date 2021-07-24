Томас Маркл подасть в суд на Меган і принца Гаррі, щоб побачитися з онуками

Про це повідомляє Page Six.
“Я буду подавати прохання в суд Каліфорнії про право бачитися з моїми внуками в самому найближчому майбутньому”, – сказав Томас.
Він також зазначив, що сподівається, що королева Єлизавета II та інші члени королівської родини не будуть “карати” його онуків за “погану поведінку” герцога і герцогині Сассекських.
“Арчі і Лілі – маленькі діти. Вони не політики. Вони не пішаки. Вони взагалі не є частиною гри. І вони також королівської крові і повинні мати ті ж права, що й інші члени королівської сім’ї”, – додав батько Меган.
Меган нещодавно розповіла про свої натягнуті відносини з батьком, заявивши, що вона ніколи не зможе “примиритися” з ним через те, що він злив пресі її особистий лист і фотографії перед весіллям з Гаррі.
Тим часом, Меган близька зі своєю матір’ю, 64-річною Дорієй Рагланд.
Нагадаємо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.
У січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.
У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.
Гаррі зберіг титул принца за правом народження.
- Нагадаємо, 7 березня на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.
- Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.
- Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
- 9 березня Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.
- Згодом принц Гаррі розповів про те, що багато пив, хотів спробувати наркотики та переживав приступи паніки, бо намагався заглушити біль після смерті матері та впоратися зі складнощами життя в королівській родині. Він також поінформував про суїцидальні думки своєї дружини Меган Маркл.
- Принц Гаррі зізнався, що ще у віці 20 років замислювався над тим, щоб піти з королівської сім’ї і відмовитися від виконання королівських обов’язків.