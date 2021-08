Американський естрадний співак Тоні Беннетт і попспівачка Леді Гага розкрили дату виходу свого нового альбому "Love for Sale".

Про це повідомляє Just Jared і NME.

Платівка вийде 1 жовтня на лейблах Columbia та Interscope.

На записі Беннетт і Леді Гага виконають композиції Коула Портера, зокрема новий сингл “I Get A Kick Out Of You”, який вже презентували.

Загалом до альбому увійшли 12 композицій, які були записані в нью-йоркській студії Electric Lady Studios, створеній Джимі Хендріксом на початку 1970-х років. До моменту запису альбому у Беннетта було діагностовано хвороба Альцгеймера.

Зазначається, що пісні являють собою “суміш джазового ансамблю, біг-бенду та оркестрових аранжувань”.