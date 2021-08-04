Про це повідомляє Just Jared і NME.
Платівка вийде 1 жовтня на лейблах Columbia та Interscope.
На записі Беннетт і Леді Гага виконають композиції Коула Портера, зокрема новий сингл “I Get A Kick Out Of You”, який вже презентували.
Загалом до альбому увійшли 12 композицій, які були записані в нью-йоркській студії Electric Lady Studios, створеній Джимі Хендріксом на початку 1970-х років. До моменту запису альбому у Беннетта було діагностовано хвороба Альцгеймера.
Зазначається, що пісні являють собою “суміш джазового ансамблю, біг-бенду та оркестрових аранжувань”.
- Раніше відома американська співачка Леді Гага показала прихильникам сміливі фото десятирічної давнини.