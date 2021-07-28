Голлівудські зірки часто можуть похвалитися багатомільйонними гонорарами, розкішними особняками та дорогими автомобілями. Проте все частіше вони вирішують інвестувати у власний бізнес. Деяким знаменитостям вдалося досягти чималих результатів.

#Букви підготувати топ-10 найуспішніших брендів, що належать зіркам.

10. Гвінет Пелтроу – Goop

Американська акторка Гвінет Пелтроу є власницею бренду Goop вже понад 13 років. Щороку бренд приносить їй понад 45 млн доларів прибутку.

Goop пропонує своїм покупцям засоби для догляду за шкірою та здоров’ям. Проте, спочатку він починав своє існування як щотижневий електронний бюлетень з б’юті-порадами.

Бренд Гвінет Пелтроу вважають справжнім ветераном у світі краси. Серед його клієнтів чимало голлівудських знаменитостей. Instagram-акаунт Goop налічує 1,6 мільйона підписок.

9. Дрю Беррімор – Flower Beauty

Акторка Дрю Беррімор вже понад 8 років є власницею компанії Flower Beauty. Бренд приносить їй 50 млн доларів доходу. Компанія може похвалитися 548 тисячами фоловерів в Instagram.

Беррімор каже, що бренд Flower Beauty – це плід її натхнення. Зірка вирішила створювати якісні товари за доступною ціною для широкого кола споживачів, котрі не можуть дозволити собі помади люксових брендів.

8. Селена Гомес – Rare Beauty

У квітні бренд Селени Гомес Rare Beauty відзначив свій річний ювілей. За цей час він заробив 60 мільйонів доларів та створити велику аудиторію в Instagram, що налічує понад 2,4 млн фоловерів.

Rare Beauty пропонує широкий асортимент доглядової косметики, зокрема для догляду за шкірою.

7. Кім Кардаш’ян – KKW Beauty

Бренд Кім Кардаш’ян KKW Beauty завоював любов мільйонів фоловерів. На Instagram-акаунт компанії підписалося 4,7 млн користувачів.

Відома своїми нюдовими та нейтральними відтінками, KKW Beauty пропонує споживачам асортимент тіней для повік, контурних продуктів для губ у фірмовому стилі Кім Кардаш’ян. На додаток до своєї успішної лінії косметики, Кім Кардаш’ян успішно запустила лінію одягу SKIMS та ароматів KKW.

6. Сінді Кроуфорд – Meaningful Beauty

Бренд Meaningful Beauty, власницею якого є супермодель Сінді Кроуфорд, на ринку вже понад 17 років.

Компанія заробила понад 100 млн доларів, тому посідає 6 місце у нашому рейтингу.

Хоча в Instagram за брендом стежать майже 70 тисяч фоловерів, Meaningful Beauty користується популярністю серед споживачів й вже майже два десятиліття конкурує з гігантами б’юті-індустрії.

5. Джеффрі Стар – Jeffree Star Cosmetics

Блогер Джеффрі Стар вже понад 7 років є власником бренду Jeffree Star Cosmetics. Він став єдиним YouTube-блогером, який потрапив до цього рейтингу. Бренд приносить своєму власнику понад 106 млн доларів доходу. Попри скандали у соціальних мережах, які впливали на репутацію Джеффрі Стар, становище його бренду залишається стабільним.

Бренд блогера пропонує споживачам асортимент декоративної та доглядової косметики.

4. Леді Гага – Haus Laboratories

Бренд Леді Гаги Haus Laboratories на ринку всього два роки. Проте він приносить їй 140 млн доларів доходу.

Haus Laboratories пропонує свою продукцію як для пересічних споживачів, так і для веганів. Це перший великий бренд краси, який випустив і ексклюзивно продавав свою продукцію на Amazon.

Попри відносно невелику аудиторію в Instagram (840 тисяч фоловерів), косметична компанія співачки “Rain On Me” зробила більш ніж достатньо, щоб бути у цьому рейтингу.

3. Кайлі Дженнер – Kylie Cosmetics

Королева б’юті-індустрії Кайлі Дженнер та її компанія Kylie Cosmetics посідають третю сходинку рейтингу. Попри те, що в Instagram бренд має понад 25 млн підписників, Kylie Cosmetics значно відстає від лідера рейтингу. Компанія приносить своїй власниці 200 млн доларів прибутку.

Бізнес мільярдерки Кайлі Дженнер почав процвітати з появою її знаменитих наборів Kylie Lip Kits. З того часу бренд випускає різноманітні продукцію, починаючи від тіней для повік і закінчуючи консилерами. За сім років роботи Кайлі Дженнер також запустила лінію продукції для догляду за шкірою та тілом разом із Кайлі Скін. Нещодавно Дженнер запустила Kylie Baby, яка буде орієнтована на немовлят.

2. Джессіка Альба – The Honest Company

Актриса та бізнеследі Джессіка Альби та її бренд The Honest Company мають десятирічний досвід роботи в індустрії краси. The Honest Company приносить близько 300 млн доларів доходу.

Компанія відома тим, що просуває екологічну косметику й товари для немовлят й надає можливість більш етичного споживання. Маючи 1 мільйон підписників в Instagram, бренд виступає за натуральні інгредієнти та екологічне упакування.

1. Ріанна – Fenty Beauty

За чотири роки роботи у бізнесі, Fenty Beauty Ріанни є найбагатшою косметичною компанією, що належить знаменитостям. Її прибуток становить 570 мільйонів доларів. Бренд приділяє багато уваги інклюзивності. В асортименті 40 відтінків тонального крему та 50 відтінків коректора.

Fenty Beauty може похвалитися 10,8 млн підписників в Instagram. Бренд випустив безліч продуктів, починаючи від блиску для губ і закінчуючи кремовими рум’янами.