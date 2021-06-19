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Топ-модель Марта Хант чекає на первістка

Американська топ-модель, одна з "ангелів" компанії Victoria's Secret Марта Хант чекає на первістка.

Субота, 19 червня 2021, 12:57

Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Так, модель опублікувала знімки в чорному бікіні з животом, що помітно округляється.

“Повне серце, живіт росте”, – зазначила Хант.

Колеги-моделі, в тому числі інші завсідники подіумів Victoria’s Secret, такі як Сара Сампайо, Лаїс Рібейро, Ельза Госк і Жасмин Тукс відреагували на новини Марти, залишивши привітання під постом.

Як повідомляє журнал People, півтора місяці тому Марта оголосила про свої заручини з бойфрендом-фотографом Джейсоном Макдональдом. Хоча Хант мало розповідала про свої стосунки з Макдональдом, пара, як повідомляється, познайомилася в 2015 році на фотосесії.

Теги: вагітність, Plus-size модель, Марта Хант, модель

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