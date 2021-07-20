Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

У пари народилася дочка, яку назвали Лука Малайка.

“Самий чарівний досвід в моєму житті привів Луку Малайку в наш світ минулого тижня. Вона відразу ж і назавжди викрала наші серця”, – зазначила Тоні.

Як повідомляє Page Six, пара одружилася в жовтні минулого року в Гамбурзі, де народилася Гаррн, і поділилася новинами про вагітність в березневій фотосесії для Vogue Germany.

“Думаю, для мене це означає, що моє життя виразно змінюється назавжди. Яка була моя перша реакція, коли я дізналася, що вагітна? Думаю, перше слово, яке прийшло мені в голову, було “нарешті!”. Я була дуже, дуже, дуже схвильована”, – розповідала тоді Тоні.

Вона додала, що “найкраща частина вагітності – це прокидатися щоранку і знати, що я вагітна і я просто дуже рада, що мій малюк всередині мене”.

Гаррн пояснила, що, на її думку, це був “ідеальний рік” для того, щоб стати матір’ю, “тому що все сильно сповільнилося”.