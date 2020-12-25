#Букви зібрали фото найгарніших новорічних ялинок світових знаменитостей.

Так, нападник “Ювентуса” і збірної Португалії Кріштіану Роналду опублікував різдвяне фото, на якому він знаходиться в оточенні своєї родини: нареченої Джорджіни Родрігес і чотирьох дітей. Сім’я футболіста одягнена в різдвяну піжаму, а на голові Роналду можна побачити вушка-ялинки.

Співачка Гвен Стефані прикрасила свою ялинку в червоному кольорі.

А Кріссі Тейге і Джон Ледженд доклали чимало зусиль, щоб прикрасити свій будинок, вони також встановили безліч міні-ялинок на вулиці у внутрішньому дворику.

Кріштіану Роналду

 

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Мадонна

 

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Кріссі Тейген

 

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Публикация от chrissy teigen (@chrissyteigen)

Гвен Стефані

 

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Крісті Брінклі

 

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Періс Гілтон

 

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Пріянка Чопра

 

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Публикация от Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)

Ельза Патакі

 

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Тамера Маурі

 

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Кортні Кардашьян

 

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Сальма Хайек

 

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Ідіна Мензел

 

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Торі Спеллінг

 

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Крістіан Сіріано

 

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Брук Шилдс

 

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Хлоя Кардашьян

 

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Публикация от Khloé Kardashian (@khloekardashian)

 

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Публикация от Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Джастін і Хейлі Бібер

 

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Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Роб Лоу

 

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Публикация от Rob Lowe (@roblowe)

Селена Гомес

 

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Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

Тоні Брекстон

 

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Елізабет Херлі

 

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Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Дженіфер Лопес

 

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