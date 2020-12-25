#Букви зібрали фото найгарніших новорічних ялинок світових знаменитостей.
Так, нападник “Ювентуса” і збірної Португалії Кріштіану Роналду опублікував різдвяне фото, на якому він знаходиться в оточенні своєї родини: нареченої Джорджіни Родрігес і чотирьох дітей. Сім’я футболіста одягнена в різдвяну піжаму, а на голові Роналду можна побачити вушка-ялинки.
Співачка Гвен Стефані прикрасила свою ялинку в червоному кольорі.
А Кріссі Тейге і Джон Ледженд доклали чимало зусиль, щоб прикрасити свій будинок, вони також встановили безліч міні-ялинок на вулиці у внутрішньому дворику.
Кріштіану Роналду
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Мадонна
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Кріссі Тейген
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Гвен Стефані
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Крісті Брінклі
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Періс Гілтон
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Пріянка Чопра
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Ельза Патакі
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Тамера Маурі
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Кортні Кардашьян
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Сальма Хайек
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Ідіна Мензел
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Торі Спеллінг
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Крістіан Сіріано
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Брук Шилдс
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Хлоя Кардашьян
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Джастін і Хейлі Бібер
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Роб Лоу
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Селена Гомес
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Тоні Брекстон
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Елізабет Херлі
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Дженіфер Лопес
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- Сьогодні, 25 грудня, християни відзначають Різдво Христове за григоріанським календарем. Однак пандемія коронавірусу внесла свої корективи в традиційне святкування. #Букви розповідали, як світ святкує Різдво в умовах коронавірусу.