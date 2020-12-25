Сьогодні, 25 грудня, у світі відзначають Різдво за григоріанським календарем. У США це свято має набагато більше значення, ніж Новий рік. Багато знаменитостей вже прикрасили свої будинки до свят.

#Букви зібрали фото найгарніших новорічних ялинок світових знаменитостей.

Так, нападник “Ювентуса” і збірної Португалії Кріштіану Роналду опублікував різдвяне фото, на якому він знаходиться в оточенні своєї родини: нареченої Джорджіни Родрігес і чотирьох дітей. Сім’я футболіста одягнена в різдвяну піжаму, а на голові Роналду можна побачити вушка-ялинки.

Співачка Гвен Стефані прикрасила свою ялинку в червоному кольорі.

А Кріссі Тейге і Джон Ледженд доклали чимало зусиль, щоб прикрасити свій будинок, вони також встановили безліч міні-ялинок на вулиці у внутрішньому дворику.

Кріштіану Роналду

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Мадонна

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Кріссі Тейген

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Гвен Стефані

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Крісті Брінклі

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Періс Гілтон

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Пріянка Чопра

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Ельза Патакі

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Тамера Маурі

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Кортні Кардашьян

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Сальма Хайек

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Ідіна Мензел

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Торі Спеллінг

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Крістіан Сіріано

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Брук Шилдс

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Хлоя Кардашьян

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Джастін і Хейлі Бібер

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Роб Лоу

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Селена Гомес

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Тоні Брекстон

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Елізабет Херлі

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Дженіфер Лопес

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