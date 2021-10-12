Про це повідомляє журнал Vogue Polska.

Відео на сингл про любов, що має назву “Szafir” (Сапфір), з’явилося в мережі ввечері 10 жовтня. На YouTube воно вже зібрало понад мільйон переглядів.

За сюжетом, Mata рятує русалку у виконанні Ані Рубик, яку він знаходить на березі Вісли, й закохується в неї. У кліпі також знявся популярний польський актор Томаш Кот.

Супермодель Аня Рубик не вперше знімається в кліпах. У 2014 році вона з’явилася в ролику на пісню “Chleb” Містера Д., а через два роки шанувальники побачили її в кліпі Марії Комаса “Lost Me”.

Репер Mata став популярним після випуску треку “Patointeligencja” у 2019 році. За кілька днів сингл прослухали майже 10 мільйонів разів (наразі – понад 55 мільйонів разів).

Цікаво, що він став не тільки хітом, а й предметом журналістських дискусій.

У 2020 році репер випустив свій дебютний альбом “100 dni do matury” (100 днів до зрілості). Наразі він залишається одним з найгучніших молодих реперів.