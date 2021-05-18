Навушники з шумопоглинанням преміум-класу AirPods Max від Apple з самого початку не підтримували відтворення музичних файлів без втрат - Lossless Audio.

Про це пише видання The Verge.

“Звук без втрат не підтримується на AirPods будь-якої моделі. В дротовому режимі прослуховування AirPods Max йде тільки джерела аналогового виведення. AirPods Max на даний час не підтримує цифрові аудіоформати в дротовому режимі”, – повідомив представник Apple.

Цілком очевидно, що AirPods і AirPods Pro не мають можливості відтворювати звук без втрат. Вони повністю бездротові, і Apple підтримує кодек AAC через Bluetooth. AAC звучить непогано, але він далекий від швидкості передачі даних CD-якості або треків з високою роздільною здатністю. Щоб домогтися більшого, Apple потрібно було б придумати якийсь новий бездротової кодек – свого роду власну версію Sony LDAC – або змусити ці пристрої відтворювати музику через Wi-Fi замість Bluetooth. Нічого з цього Apple поки не пропонує.

З AirPods Max, які можна підключати до джерел звуку за допомогою кабелю, все трохи складніше. Виявляється, що навіть якщо є кабель Apple Lightning – 3,5 мм за 35 доларів, підключений до пристрою, який транслює треки Apple Music без втрат, ви не почуєте повну точність відтворення звуку від джерела.

Apple розповіло виданню The Verge, що при відтворенні треку Apple Music без втрат 24-біт / 48 кГц з iPhone в AirPods Max за допомогою кабелю і ключа Lightning звук перетворюється в аналоговий, а потім повторно оцифровується в 24-бітний /48 кГц. Цей крок повторного оцифрування є причиною того, що ви не чуєте чистий звук без втрат.

Apple повідомила, що колонки HomePod і HomePod mini також не підтримуватимуть звук без втрат, однак вони будуть підтримувати просторовий звук.