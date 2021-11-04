Компанія Armani Beauty (концерн L’Oreal) оголосила про початок співпраці з Валентиною Сампайо.

Про це повідомили на сторінці бренду в Instagram.

26-річна бразильська модель і активістка візьме участь у кампаніях бренду у 2022 році.

Джорджіо Армані у своїй заяві похвалив “відданість і рішучість” Сампайо.

“Валентина не боїться говорити, її слова важливі та зворушливі”, – додав дизайнер.

Модель з’явиться в рекламній кампанії помади Lip Power. Цю лінійку Armani Beauty випустив цього вересня в Європі та США. Дебют в Китаї — на початку 2022 року. До лінійки увійшли 25 відтінків.

Сампайо сказала, що ця співпраця — “здійснення її особистої мрії”.

“Макіяж відіграв таку значущу роль у моїй особистій еволюції”, — сказала вона, відзначивши внесок бренду у підтримку різноманітності.