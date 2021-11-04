Про це повідомили на сторінці бренду в Instagram.
26-річна бразильська модель і активістка візьме участь у кампаніях бренду у 2022 році.
Джорджіо Армані у своїй заяві похвалив “відданість і рішучість” Сампайо.
“Валентина не боїться говорити, її слова важливі та зворушливі”, – додав дизайнер.
Модель з’явиться в рекламній кампанії помади Lip Power. Цю лінійку Armani Beauty випустив цього вересня в Європі та США. Дебют в Китаї — на початку 2022 року. До лінійки увійшли 25 відтінків.
Сампайо сказала, що ця співпраця — “здійснення її особистої мрії”.
“Макіяж відіграв таку значущу роль у моїй особистій еволюції”, — сказала вона, відзначивши внесок бренду у підтримку різноманітності.
- У 2019 році Валентина Сампайо стала обличчям бренду Victoria Secret.