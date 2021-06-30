27-річна Каталунья Енрікес стала переможницею "Міс Невада" і тепер братиме участь у конкурсі краси "Міс США". Це перший такий випадок за майже 70 років існування конкурсу.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

У неділю, 27 червня, Каталунья Енрікес була коронована як Міс Невада США в казино готелю South Point Hotel Casino у Лас-Вегасі.

На конкурсі вона обійшла 21 конкурентку, але не це було головною її метою. Енрікес каже, що використовувала платформу, аби підвищити поінформованість про трансгендерних персон та психічне здоров’я.

“Мій життєвий шлях не був найлегшим. Я боролася проти фізичного та сексуального насильства. Боролася за психічне здоров’я. Коли я дорослішала, у мене не було підтримки. Але я досі можу процвітати; виживати і бути першопрохідцем для багатьох”, — розповіла вона журналістам.

У своєму дописі в Instagram вона подякувала членам ЛГБТ-спільноти, зазначивши, що це — спільна перемога.

“Ми просто увійшли в історію. Щасливого прайду!”, — написала вона.

Раніше Енрікес брала участь у трансспецифічних конкурсах. А в березні отримала титул Міс Сільвер Стейт США, ставши першою трансгендерною жінкою, що пройшла головний відбірковий турнір для “Міс Невада”.

Тепер вона представлятиме Неваду на конкурсі “Міс США 2021”, який відбудеться 29 листопада в Paradise Cove Theater в River Spirit Casino Resort в Талсі, штат Оклахома.

Якщо вона стане Міс США, це буде друга трансучасниця “Міс Всесвіт”. Першою була іспанка Анхела Понсе у 2018 році.