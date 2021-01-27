Трансгендерний актор Елліот Пейдж розлучається зі своєю дружиною Еммою Портнер після трьох років шлюбу.

Про це повідомляє CNN.

“Після довгих роздумів і обережних міркувань, ми прийняли важке рішення про розлучення після нашої розлуки минулого літа. Ми дуже поважаємо один одного і залишаємося близькими друзями”, – йдеться в заяві пари.

Їх розрив стався через три роки після того, як вони оголосили, що зв’язали себе узами шлюбу в 2018 році.

Нагадаємо, 2 грудня Еллен Пейдж знову зробила камінг-аут – вона оголосила, що є трансгендерним чоловіком і попросила використовувати по відношенню до себе чоловічі займенники.

“Привіт, друзі, я хочу поділитися з вами, що я – трансперсона, мої займенники – він/вони, а мене звати Елліот. Я щасливий, що пишу це. Щасливий бути тут. Опинитися в цьому моменті в моєму житті”, – зазначив тоді Пейдж.

Елліот Пейдж (уроджена Еллен Пейдж) стала відомою за ролями у фільмах “Джуно”, Люди Ікс: Остання битва, “Початок”, “Люди Ікс: Дні минулого майбутнього”.