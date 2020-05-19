Трирічний син Pink став алергіком після COVID-19

Про це вона розповіла у відео, яке оприлюднила в Instagram.
Про наявність харчової алергії співачка дізналася після того, як вони повторно здали аналізи крові. Тепер вона готує для Джеймсона окремо, а рецептами страв ділиться з підписниками.
“Я хотіла поділитися з вами вегетаріанським рецептом вишневого пирога без яєць, без глютену, тому що у мого дорогого хлопчика Джамо, як виявилося, досить погана харчова алергія. Ми змогли це виявити завдяки аналізу крові, який довелося робити нещодавно через COVID”, – розповіла Pink.
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Про зараження коронавірусом Pink розповіла на початку квітня, через два тижні після одужання.
“Два тижні тому у мого трирічного сина Джеймсона і у мене були симптоми COVID-19. На щастя, наш сімейний лікар мав доступ до тестів, вони дали позитивний результат”, – написала співачка.
У 44-річного чоловіка співачки Кері Харта і їх 9-річної доньки Віллоу інфекція протікала безсимптомно.
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