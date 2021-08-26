ЗеПорушення

53

Всього порушень

23

Днів без порушень
15:54 Трейлер продовження «Людини-павука» встановив абсолютний рекорд переглядів за 24 години
15:49 Таліби демонструють зброю та спорядження американського виробництва, намагаючись залякати, – Washington Post
15:13 Україна скасувала візовий режим з Республікою Маврикій
15:01 Гігантська черепаха, яка раніше вважалася травоїдною, з’їла пташеня: відео
14:51 Кабмін схвалив концепцію розбудови гуртожитків для студентів: що вона передбачає?
14:31 У Гостомелі стронгмени та «Мрія» встановили світовий рекорд, – відео
14:28 «Зоря» – «Рапід»: де та коли дивитися трансляцію матчу Ліги Європи
14:12 Голлівудська акторка українського походження Сахно показала, як святкувала День Незалежності
14:11 Кабмін запропонував визначення терористичної організації
13:57 «Член криміналітету»: генерал СБУ повідомив деталі про нападника на Порошенка
13:48 Для вакцинованих проти COVID-19 українців мають бути інші умови карантину, – ексзаступник голови МОЗ
13:46 Шмигаль: «Північний потік-2» загрожує Україні та Європі
13:34 Синоптики розповіли, якою буде погода у вересні
13:21 Навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно у звичному режимі, – Шмигаль
13:06 Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА 2021/2022: де і коли дивитися трансляцію
12:25 Китай закликає ВООЗ розслідувати, чи не стався витік COVID-19 із лабораторій у США
12:14 Наші сучасні герої: волонтери зняли ролик про ветеранку Олю Бенду, яка втратила на війні ногу
11:38 В Японії призупинили використання вакцини Moderna через знайдені у флаконах домішки
11:16 В ОБСЄ стурбовані через українські санкції проти «Страна.ua», «Ведомостей» та «Московского комсомольца»
10:48 У ВООЗ прогнозують нову пандемію за три місяці
10:24 26 серпня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
09:48 Генерал Петро Григоренко: постаті в історії України
09:34 Байден очікує, що Росія покарає хакерів за атаки на США: «В РФ знають, хто вони»
08:43 Більше 1500 нових випадків COVID-19: статистика в Україні за минулу добу
07:59 У НАТО заявляють про загрозу теракту з боку ІДІЛ в аеропорту Кабула
07:36 Всі теорії походження коронавірусу залишаються в силі, – ВООЗ
07:19 Дощі від Півночі до Півдня: якою буде погода в Україні 26 серпня
03:35 Знайдено новий вид вразливості iOS: це експлойт FORCEDENTRY
02:28 На Маврикії заборонили використовувати поштові марки Великої Британії
01:33 В Нью-Йорку скоректували кількість померлих внаслідок зараження COVID-19: їх стало на 12 тис більше
01:11 Каньє Вест продає спеціальний плеєр для прослуховування нового альбому «Donda»

Трейлер продовження «Людини-павука» встановив абсолютний рекорд переглядів за 24 години

Трейлер фільму довгоочікуваного фільму "Людина-павук: додому шляху нема" встановив абсолютний рекорд за переглядами за перші 24 години.

Четвер, 26 серпня 2021, 15:54

Про це повідомляє видання Deadline.

Зокрема, трейлер продовження культової картини набрав в соцмережах і на YouTube 355,5 мільйона переглядів, що і стало новим рекордом.

Попередній рекорд належав кінокоміксу “Месники: Фінал”, трейлер якого в грудні 2018-го за першу добу подивилися 289 мільйонів разів.

“Людина-павук: додому шляху нема” також набрав більш ніж удвічі більше переглядів, ніж у трейлера “Людини-павука: Далеко від дому”, який зібрав 135 мільйонів переглядів за перші 24 години.

Цікаво, що цей фільм, випущений в 2019 році, став найкасовішим фільмом Sony в історії студії – 1,131 мільярда доларів.

Зазначимо, що за сюжетом, у новій стрічці весь світ дізнається, що Пітер Паркер насправді Людина-павук, тому супергерой звернеться до Доктора Стренджа. Маг скаже заклинання, яке має змусити усіх забути супергеройську особистість Паркера, але щось піде не так, і в цей світ потраплять суперлиходії з минулих фільмів франшизи.

Усі ці події відбуваються відразу після подій другої частини “Далеко від дому” про нову Людину-павука, яку цього разу зіграв актор Том Холланд. У стрічці також знялися Зендая, Бенедикт Камбербетч, Ангур Райс, Маріса Томей та інші. Режисером фільму став Джон Воттс.

Вихід картини заплановано на 17 грудня 2021 року.

  • У лютому голлівудський актор Том Холланд, який виконує роль Пітера Паркера у продовженні “Людини-павука”, опублікував кадр майбутнього фільму.
Теги: відео, Людина-павук: додому шляху нема, Людина-павук, рекорд, трейлер

Читати #Букви у Telegram і у Facebook