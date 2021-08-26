Трейлер продовження «Людини-павука» встановив абсолютний рекорд переглядів за 24 години

Про це повідомляє видання Deadline.

Зокрема, трейлер продовження культової картини набрав в соцмережах і на YouTube 355,5 мільйона переглядів, що і стало новим рекордом.

YOU made this magic happen. #SpiderManNoWayHome broke the 24-hour global record for the most watched and talked about trailer ever! @SpiderManMovie pic.twitter.com/E1rW4vsLeX — Sony Pictures (@SonyPictures) August 25, 2021

Попередній рекорд належав кінокоміксу “Месники: Фінал”, трейлер якого в грудні 2018-го за першу добу подивилися 289 мільйонів разів.

“Людина-павук: додому шляху нема” також набрав більш ніж удвічі більше переглядів, ніж у трейлера “Людини-павука: Далеко від дому”, який зібрав 135 мільйонів переглядів за перші 24 години.

Цікаво, що цей фільм, випущений в 2019 році, став найкасовішим фільмом Sony в історії студії – 1,131 мільярда доларів.

Зазначимо, що за сюжетом, у новій стрічці весь світ дізнається, що Пітер Паркер насправді Людина-павук, тому супергерой звернеться до Доктора Стренджа. Маг скаже заклинання, яке має змусити усіх забути супергеройську особистість Паркера, але щось піде не так, і в цей світ потраплять суперлиходії з минулих фільмів франшизи.

Усі ці події відбуваються відразу після подій другої частини “Далеко від дому” про нову Людину-павука, яку цього разу зіграв актор Том Холланд. У стрічці також знялися Зендая, Бенедикт Камбербетч, Ангур Райс, Маріса Томей та інші. Режисером фільму став Джон Воттс.

Вихід картини заплановано на 17 грудня 2021 року.