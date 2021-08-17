Про це повідомили на сайті Billboard.
Blinding Lights провела рекордний 88-й тиждень в чарті Billboard Hot 100. Таким чином було встановлено новий історичний рекорд.
Раніше рекорд чартів належав гурту Imagine Dragons. Їхня пісня Radioactive з 2012 по 2014 провела в чарті 87 тижнів.
Сингл Blinding Lights вперше потрапив на до чарту в грудні 2019 року, за місяць після релізу. В кінці березня Blinding Lights перемістився з 11 на перше місце, де провів чотири тижні. Наразі трек на 18-й позиції.
The Weeknd вже відреагував на цю новину.
“Завжди вдячний за те, що міг експериментувати зі звуками, пробувати щось нове з моїм голосом і створювати музику з людьми, яких я щиро люблю і поважаю. За останнє десятиліття кожна пісня — це подорож, і можливість продовжити цю подорож — благословення. Це єдиний подарунок, який я коли-небудь міг просити”, — написав він.
- В березні Blinding Lights стала першою піснею, яка провела цілий рік у ТОП10 популярного рейтингу Billboard Hot 100.