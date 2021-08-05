Марджері Хульс (Marjorie Heuls), тренерка бельгійської гімнастки Ніни Дерван, яка завоювала золото на Олімпійських іграх у Токіо, носить на удачу фігурку Лінка з The Legend of Zelda.

Про це повідомляє видання WiredupReport.

У минулі вихідні Дерван стала олімпійською чемпіонкою на брусах. Ця золота медаль стала першою для Бельгії на Олімпіаді-2020.

Радіючи перемозі, тренерка Хьюлс продемонструвала в камеру свій щасливий амулет, що допомагає команді з 2017 року.

Амулетом виявилася фігурка Лінка з популярної серії відеоігор The Legend of Zelda. За словами Хульс, фігурка була подарунком її сина.

ДОВІДКА. The Legend of Zelda — серія фентезійних відеоігор, створена відомим геймдизайнером Сігеру Міямото, яка випускається компанією Nintendo. Головним персонажем виступає мовчазний протагоніст на ім’я Лінк, хоча серія названа на честь жіночого персонажа Зельди, яку Лінк зазвичай за сюжетом рятує.