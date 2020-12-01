Американський репер Тревіс Скотт зробив колаборацію з засновником шведського бренду Byredo Буном Горхем і створив аромат та свічку.

Про це пише WWD.

“Ми зустрілися пару років назад, і завдяки дружбі виникла ідея проєкту – співпраці в прямому сенсі слова”, – розповів Горхем.

Він додав, що міні-колекція під назвою Space Rage Travx задумана творцями як справжній “запах космосу”. Верхні ноти включають “космічний пил, частинки антиречовини”, а в середині – “зоряний світ, аромат наднової зірки”, базові ж ноти містять “атмосферний пар і темні туманності”.

“Парфум повинен пахнути “буквально як космос”, – додав Горхем.

Придбати ці продукти можна на сайтах Byredo.com і TravisScott.com. 100 мл парфумерної води стоять 285 доларів, а аромасвічки – 95 доларів.