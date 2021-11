Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DRAKE 🔵 (@drakeofficlal)

За словами начальника пожежної охорони Сема Пенья, це спричинило паніку й травмування.

“Люди почали падати, непритомніти, і це створило додаткову паніку”, – сказав Пенья.

Офіційно, причини смертей людей під час фестивалю ще не встановлено. Він додав, що 17 пацієнтів було доставлено до місцевих лікарень, у 11 з них зупинилося серце. Пенья також уточнив, що одному пацієнтові було 10 років. Крім того, понад 300 осіб звернулися по допомогу до польового шпиталю.

Загалом, на концерті було близько 50 тисяч осіб. Коли стався інцидент, Скотт зупинив свій виступ та збентежено спостерігав, як до місця проведення під’їжджає швидка допомога.

Що таке фестиваль Astroworld

Репер вперше організував фестиваль у 2018 році в рамках музичного туру Astroworld: Wish You Were Here. Це спроба відродити атмосферу парка атракціонів AstroWorld, який було закрито у 2005 році. У 2020 році провести фестиваль не вдалося через пандемію коронавірусу.

Коли у 2021 році оголосили про проведення Astroworld, 100 тисяч квитків розпродали протягом години.

Фестиваль триває два дні, але зважаючи на сьогоднішній інцидент організатори скасували другий. В програмі були виступи SZA, Bad Bunny та 21 Savage.

Реакція Тревіса Скотта

“Я повністю спустошений через те, що сталося вчора ввечері. Мої молитви з тими, хто постраждав на фестивалі. Я повністю підтримую поліцію Х’юстона в її розслідуванні загибелі людей. Маю намір співпрацювати, щоб підтримати нужденні сім’ї”, – написав він.

Також він пообіцяв співпрацювати з поліціянтами та допомогти родичам загиблих.