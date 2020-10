Про це повідомила пресслужба PlayStation.

“Ми чули, що Тревіс — великий пошановувач PlayStation, тому почали з ним спілкування, яке призвело до цього унікальної співпраці. Завдяки нашій спільній пристрасті до ігор і творчості, ми плануємо співпрацювати з Тревісом і його брендом Cactus Jack для створення інноваційних проєктів, які, як ми сподіваємося, порадують наших колективних шанувальників”, – зазначили в пресслужбі.

Тревіс Скотт вже випустив перший рекламний ролик PlayStaion 5.

It’s official: @trvisXX is joining the PlayStation family as a strategic creative partner.

Watch his new video here and read a message from Travis: https://t.co/nIAclbCcEa pic.twitter.com/3Nt797P6b0

— PlayStation (@PlayStation) October 23, 2020