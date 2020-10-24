Про це повідомила пресслужба PlayStation.

“Ми чули, що Тревіс — великий пошановувач PlayStation, тому почали з ним спілкування, яке призвело до цього унікальної співпраці. Завдяки нашій спільній пристрасті до ігор і творчості, ми плануємо співпрацювати з Тревісом і його брендом Cactus Jack для створення інноваційних проєктів, які, як ми сподіваємося, порадують наших колективних шанувальників”, – зазначили в пресслужбі.

Тревіс Скотт вже випустив перший рекламний ролик PlayStaion 5.

 

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Meet the gang ReBuilt a office at the topfloor in Japan To chef up 😳😳😳 Starring @dozie.kanu chair.

Публикация от flame (@travisscott)

  • Відомі репери Каньє Вест і Тревіс Скотт випустили новий кліп на сингл “Wash Us in the Blood”.