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Тревіс Скотт запускає новий бренд Cacti

Американський репер Тревіс Скотт запускає новий бренд Cacti, під яким буде випускати алкогольний напій Spiked Seltzer.

П’ятниця, 18 грудня 2020, 14:33

Про це пише Hypebeast.

Нове підприємство буде створено разом з американською пивоварною компанією Anheuser-Busch, що базується в Сент-Луїсі, штат Міссурі.

“Практичні інгредієнти. Незвичайний аромат”, – йдеться в слогані, який буде використовуватися для трьох прийдешніх напоїв.

У лінійці алкогольних напоїв буде три смаку: “Ананас”, “Лайм” і “Полуниця”.

Очікується, що Cacti буде запущений в березні 2021 року.

  • Тревіс Скотт спільно з компанією PlayStation та брендом Nike розробили та випустили спільну колекцію одягу та взуття.
Теги: Cacti, Тревіс Скотт, бренд

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