Тревіс Скотт запускає новий бренд Cacti

Про це пише Hypebeast.
Нове підприємство буде створено разом з американською пивоварною компанією Anheuser-Busch, що базується в Сент-Луїсі, штат Міссурі.
“Практичні інгредієнти. Незвичайний аромат”, – йдеться в слогані, який буде використовуватися для трьох прийдешніх напоїв.
У лінійці алкогольних напоїв буде три смаку: “Ананас”, “Лайм” і “Полуниця”.
Очікується, що Cacti буде запущений в березні 2021 року.
- Тревіс Скотт спільно з компанією PlayStation та брендом Nike розробили та випустили спільну колекцію одягу та взуття.