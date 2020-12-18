Американський репер Тревіс Скотт запускає новий бренд Cacti, під яким буде випускати алкогольний напій Spiked Seltzer.

Про це пише Hypebeast.

Нове підприємство буде створено разом з американською пивоварною компанією Anheuser-Busch, що базується в Сент-Луїсі, штат Міссурі.

“Практичні інгредієнти. Незвичайний аромат”, – йдеться в слогані, який буде використовуватися для трьох прийдешніх напоїв.

У лінійці алкогольних напоїв буде три смаку: “Ананас”, “Лайм” і “Полуниця”.

Очікується, що Cacti буде запущений в березні 2021 року.