Про це пише NME.

Новий сингл репера “What’s Next” із міні-альбому “Scary Hours 2” відразу посів перше місце в Billboard.

Два інших трека “Wants And Needs” за участю Lil Baby та “Lemon Pepper Freestyle” з Ріком Россом посіли друге і третє місця відповідно.

Зазначається, що раніше такого успіху вдавалося досягти тільки The Beatles і Аріані Гранде, які одночасно зайняли три верхні позиції в Hot 100 за один тиждень.

.@Drake joins @thebeatles and @ArianaGrande as the only acts in history to rule the top 3 positions of the #Hot100 simultaneously in the same week.

— billboard charts (@billboardcharts) March 15, 2021