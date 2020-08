Кадри опублікувало видання Entertainment Weekly.

“Диявол назавжди” (англ. The Devil All The Time) — це психологічний трилер від Netflix, який має вийти 16 вересня поточного року.

В основі сюжету стрічки — однойменний роман Дональда Рея Поллока, опублікований у 2011 році.

Події у стрічці розгортаються в американському штаті Огайо між кінцем Другої Світової Війни та початком В’єтнамської війни. Фільм розкаже історії різних людей, що страждають від наслідків післявоєнних травм і злочинності.

Режисером стрічки виступив Антоніо Кампос, продюсери — Джейк Джилленхол і Рендалл Постер.

Головні ролі виконали зірки кіновсесвіту Marvel — Том Голланд (Людина-павук) і Себастіан Стен (Бакі), а також Роберт Паттінсон, відомий за роллю вампіра у сазі “Сутінки”.