З 5 лютого трилогія Пітера Джексона "Володар перснів" повертається в американські кінотеатри в форматі 4K на екранах IMAX.

Про це повідомляє Gamespot та офіційний акаунт IMAX у Twitter.

Це будуть оновлені версії трилогії, представлені в 4K і з усіма іншими поліпшеннями, такими, наприклад, як корекція кольору, завдяки якій кожен фільм тепер виглядає більш зв’язним.

За словами режисера Пітера Джексона, фільмам “Володар перснів” не вистачало однаковості в їх забарвленні та інших елементах. Оновлення їх до 4K дало команді можливість повернутися до старих робіт і вирішити цю проблему.

“Було цікаво повернутися і переглянути ці фільми, тому що я зрозумів, наскільки вони непослідовні. І це дійсно через те, як саме трилогія “Володар перснів” була знята. Перший фільми ми зняли на 35 мм плівку і корекція була зроблена старомодним механічним способом. Потім ми перейшли на цифрову синхронізацію кольорів в наступних двох фільмах”, – сказав він.

Джексон також сказав, що важливо було не тільки підвищити чіткість зображення, але і зберегти “кінематографічний вигляд” фільмів, а також підвищити загальну точність відтворення.

“Круто, що тепер всі фільми виглядають так, як ніби вони були зняті одночасно”, – говорить режисер.

При оновленні “Володаря перснів” для 4K команда помітила, що недоліки візуальних ефектів стали більш вираженими, тому з перевиданням команда повернулася і видалила або закрасила деякі з цих недоліків.