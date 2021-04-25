Про це повідомляє телеканал ABC7.

Похорон репера відбувся через два тижні після його смерті. Труну покійного везли на прощальну службу в модернізованій машині на величезних колесах в супроводі сотень мотоциклістів.

Повідомляється, що на час процесії рух транспорту в Брукліні було зупинено.

 

На спортивній арені Barclays Center пройшла церемонія прощання з DMX.

Через ковідні обмеження всередину арени допустили тільки родичів і близьких.

Попрощатися з артистом прийшли тисячі фанатів. Присутні поклали квіти біля арени, де була зображена фотографія DMX з крилами, підписана рядками з його віршів: “У кожного з нас є зірка. Все, що нам потрібно зробити, – це знайти її. Як тільки ви це зробите, всі, хто її побачить, будуть засліплені”.

Сотні небайдужих зібралися зовні: вони тримали в руках роздруковані фото репера, співали його головні хіти, перекрикували рев двигунів мотоциклів з конвою Ruff Ryders, який супроводжував процесію.

Під час церемонії всередині Barclays Center на сцену піднялися всі 15 дітей репера.