Про це повідомляє телеканал ABC7.
Похорон репера відбувся через два тижні після його смерті. Труну покійного везли на прощальну службу в модернізованій машині на величезних колесах в супроводі сотень мотоциклістів.
Ruff Ryders represent for the Legend DMX. Salute homie ✊🏽 pic.twitter.com/1P9Erxqb24
— ICE T (@FINALLEVEL) April 25, 2021
DMX memorial at Barclays: thousands of bikes and his casket in a monster truck. Incredible. pic.twitter.com/VDeeYS76M5
— Sarah! (@SarahisSorry) April 24, 2021
Повідомляється, що на час процесії рух транспорту в Брукліні було зупинено.
На спортивній арені Barclays Center пройшла церемонія прощання з DMX.
Через ковідні обмеження всередину арени допустили тільки родичів і близьких.
#DMX’s daughter dedicates her own version of “Slippin” to her dad at his Celebration of Life 🖤🙏🏿 pic.twitter.com/VPB6ELVpgn
— REVOLT (@revolttv) April 25, 2021
Попрощатися з артистом прийшли тисячі фанатів. Присутні поклали квіти біля арени, де була зображена фотографія DMX з крилами, підписана рядками з його віршів: “У кожного з нас є зірка. Все, що нам потрібно зробити, – це знайти її. Як тільки ви це зробите, всі, хто її побачить, будуть засліплені”.
Сотні небайдужих зібралися зовні: вони тримали в руках роздруковані фото репера, співали його головні хіти, перекрикували рев двигунів мотоциклів з конвою Ruff Ryders, який супроводжував процесію.
Під час церемонії всередині Barclays Center на сцену піднялися всі 15 дітей репера.
- Американський репер і актор Ерл Сіммонс (відомий як DMX) помер минулого тижня унаслідок передозування наркотиками. Протягом тижня він перебував у лікарні, підключений до апарату життєзабезпечення після серцевого нападу.