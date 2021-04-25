У Нью-Йорку пройшов похорон репера DMX. Труну з артистом провезли вулицями міста на модернізованій машині з величезними колесами.

Про це повідомляє телеканал ABC7.

Похорон репера відбувся через два тижні після його смерті. Труну покійного везли на прощальну службу в модернізованій машині на величезних колесах в супроводі сотень мотоциклістів.

Ruff Ryders represent for the Legend DMX. Salute homie ✊🏽 pic.twitter.com/1P9Erxqb24 — ICE T (@FINALLEVEL) April 25, 2021

DMX memorial at Barclays: thousands of bikes and his casket in a monster truck. Incredible. pic.twitter.com/VDeeYS76M5 — Sarah! (@SarahisSorry) April 24, 2021

Повідомляється, що на час процесії рух транспорту в Брукліні було зупинено.

На спортивній арені Barclays Center пройшла церемонія прощання з DMX.

Через ковідні обмеження всередину арени допустили тільки родичів і близьких.

#DMX’s daughter dedicates her own version of “Slippin” to her dad at his Celebration of Life 🖤🙏🏿 pic.twitter.com/VPB6ELVpgn — REVOLT (@revolttv) April 25, 2021

Попрощатися з артистом прийшли тисячі фанатів. Присутні поклали квіти біля арени, де була зображена фотографія DMX з крилами, підписана рядками з його віршів: “У кожного з нас є зірка. Все, що нам потрібно зробити, – це знайти її. Як тільки ви це зробите, всі, хто її побачить, будуть засліплені”.

Сотні небайдужих зібралися зовні: вони тримали в руках роздруковані фото репера, співали його головні хіти, перекрикували рев двигунів мотоциклів з конвою Ruff Ryders, який супроводжував процесію.

Під час церемонії всередині Barclays Center на сцену піднялися всі 15 дітей репера.