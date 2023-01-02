Актор і режисер Ентоні Гопкінс розповів про 47 років тверезості та свою боротьбу з алкоголізмом. Він виголосив промову-звернення до усіх, хто бореться з залежностями та ментальними проблемами, закликавши не соромитися та звертатися по допомогу.

Звернення Ентоні Гопкінс опублікував в Instagram.

“Я просто хочу побажати всім щасливого Нового року, а також сказати, що сьогодні я святкую 47 років тверезості”, – заявив актор і додав, що сподівається, що його повідомлення буде корисним.

Гопкінс зізнався, що він – колишній алкоголік “у зав’язці”, і сказав, що знає, що є люди, які ведуть боротьбу з цією шкідливою звичкою. Актор кинув пити ще в 1975 році.

У цей складний час “ненависті, кенселінгу і безкомпромісності”, а також булінгу дітей Ентоні Гопкінс закликав усіх бути добрими.

“Тримайтеся якомога далі від токсичного кола людей, якщо вони вас ображають. Живіть своїм життям. Пишайтеся своїм життям”, – наголосив він.

Зірка фільму “Мовчання ягнят”, який зіграв Ганнібала Лектера, розповів свою історію усвідомлення пагубної залежності.

47 років тому Гопкінс був у складній ситуації та відчаї. Він підозрює, що у такому стані довго не прожив би. І одного дня актор визнав, що ситуація давно вийшла з-під контролю. Однак, Ентоні Гопкінс не усвідомлював, що був у такому стані у зв’язку з алкоголізмом.

“Але я не усвідомлював, що це був певний стан, психічний, фізичний, емоційний стан, який називається алкоголізмом або залежністю”, – продовжив він. “Я не фахівець з наркотиків. Я ні в чому не фахівець. Я нічого не знаю, крім того, що я знайшов життя, де мене ніхто не залякує”.

Ентоні Гопкінс сказав, що знає, як принизливо визнавати свою залежність. Він звернувся до молоді, які стали об’єктом глузувань і булінгу, а також тих, які боряться з ментальними проблемами, зокрема – депресією.

“Пишайтеся собою. Не слухайте їх, – сказав він. – Не дозволяйте себе принизити. Депресія є частиною життя”.

Тим, хто бореться із залежністю або будь-якою іншою проблемою, актор порадив поговорити із кимось, кому довіряєш або кого поважаєш.

Також Гопкінс поділився інформацією про програму боротьби з залежністю, яку вважає найефективнішою:

“У всьому світі є 12-крокові програми, – сказав актор. – Кожне місто, кожне містечко, кожна громада має 12-крокові програми, які можуть допомогти вам визначити, ким ви є. Це нічого не коштує, але дасть вам ціле нове життя”.

На завершення Ентоні Гопкінс наголосив, що він – не “доброчинець”, а “старий грішник”, як і всі інші, але тверезість допомогла йому мати таке життя, яке він має сьогодні:

“Я старий грішник, як і всі, але все, що я можу сказати, це те, що у мене – найкраще життя, яке я тільки можу собі уявити… Тому, де б ви не були, зверніться за допомогою, не соромтеся, пишайтеся собою”.