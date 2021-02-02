Уряд Іспанії прийняв введення у країні пілотного проєкту, який передбачає перехід на чотириденний робочий тиждень.

Про це повідомляє видання El Confidencial.

Цей експеримент триватиме протягом трьох років. Уряд пообіцяв фінансову підтримку корпораціям та компаніям, які переведуть своїх працівників на 32-годинний робочий тиждень та гарантуватимуть збереження зарплати.

За даними видання, уряд країни виділив на реалізацію цього проєкту 50 млн євро.

Підкреслюється, що на підтримку уряду можуть розраховувати тільки ті компанії, які реально зменшать кількість робочих днів до чотирьох (32 години). При цьому компанії, які зменшать кількість робочих днів до чотирьох, але зроблять 10 робочих годин, у проєкті не зможуть взяти участі.

Лідер партії Mas Pais Іньїго Еррегон розповів, що таким чином влада хоче протестувати ідею щодо підвищення працездатності людей зі збереженням прибутків бізнесу.