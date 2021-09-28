Реакцією на фільм Брітні Спірс поділилась у своєму Instagram.
Спірс повідомила, що подивилася уривок з нового документального фільму, однак не уточнила про яку саме стрічку йдеться.
Видання Page Six з посиланням на джерела повідомило, що йдеться про стрічку телеканалу CNN “Toxic: Britney Spears’ Battle For Freedom”. Стрічка вийшла в етер у неділю, 26 вересня. У фільмі розповідають про 13-річну боротьбу попзірки за власне життя.
“Це справді божевілля, хлопці… Я трохи подивилася останній документальний фільм і, маю сказати, кілька разів почухала потилицю!!! Я дуже стараюся відмежуватися від драми!!! По-перше… це минуле!!! По-друге… чи можна зробити діалоги більш класними??? По-третє… вау, вони використали найкрасивіші кадри зі мною!!! Ну що сказати. Це ЗУСИЛЛЯ з їхнього боку!!! (пунктуацію авторки збережено — ред.)”, – написала Брітні Спірс.
Зауважимо, що раніше цього тижня Hulu випустили продовження фільму “Framing Britney Spears” – “Controlling Britney Spears”. А 28 вересня Netflix показав стрічку під назвою “Britney vs Spears”, що розповідає про те, як Брітні Спірс втратила контроль над своїм життям і виявилася фактично в заручниках у свого батька-опікуна – Джеймса Спірса.
- Нагадаємо, Брітні Спірс у середу, 23 червня, вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку. Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).
- Нещодавно Брітні Спірс опублікувала емоційну заяву. Вона пообіцяла, що не буде виступати на сцені доти, доки суд не скасує опікунство над нею.
- 13 серпня повідомлялося, що батько американської попзірки Брітні Спірс – Джеймі Спірс погодився відмовитися від опікунства над дочкою. Він перебував у статусі опікуна 13 років.