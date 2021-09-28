Співачка Брітні Спірс зреагувала на документальний фільм про своє життя від телекомпанії CNN - “Toxic: Britney Spears’ Battle For Freedom”.

Реакцією на фільм Брітні Спірс поділилась у своєму Instagram.

Спірс повідомила, що подивилася уривок з нового документального фільму, однак не уточнила про яку саме стрічку йдеться.

Видання Page Six з посиланням на джерела повідомило, що йдеться про стрічку телеканалу CNN “Toxic: Britney Spears’ Battle For Freedom”. Стрічка вийшла в етер у неділю, 26 вересня. У фільмі розповідають про 13-річну боротьбу попзірки за власне життя.

“Це справді божевілля, хлопці… Я трохи подивилася останній документальний фільм і, маю сказати, кілька разів почухала потилицю!!! Я дуже стараюся відмежуватися від драми!!! По-перше… це минуле!!! По-друге… чи можна зробити діалоги більш класними??? По-третє… вау, вони використали найкрасивіші кадри зі мною!!! Ну що сказати. Це ЗУСИЛЛЯ з їхнього боку!!! (пунктуацію авторки збережено — ред.)”, – написала Брітні Спірс.

Зауважимо, що раніше цього тижня Hulu випустили продовження фільму “Framing Britney Spears” – “Controlling Britney Spears”. А 28 вересня Netflix показав стрічку під назвою “Britney vs Spears”, що розповідає про те, як Брітні Спірс втратила контроль над своїм життям і виявилася фактично в заручниках у свого батька-опікуна – Джеймса Спірса.