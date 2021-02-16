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Згодом після скандальної заяви Полякова вибачилася перед Кароль та зазначила, що не натякала на особисту трагедію у сім’ї співачки, пов’язану зі смертю її чоловіка Євгена Огіра. Однак сама Кароль, схоже, не повірила у щирість колеги.

Під час інтерв’ю YouTube-каналу Russell Blog Кароль зізналася, що використала скандал з Поляковою у власних цілях. Зокрема, неприязнь з боку Полякової стала частиною рекламної кампанії нового кліпу Тіни Кароль “Скандал”.

“Плакальниці на похороні” – це страшно. У Західній Україні дійсно існує таке поняття, і це горе, це печаль. Знати шлях і пройти його – різні речі взагалі. Я не знаходила собі місця і стала роздумувати. Я подумала, що буде абсолютно чесним, якщо Оля Полякова стане учасницею рекламної кампанії моєї пісні. Це чесно. Ми не домовлялися, я їй не дзвонила. Це була моя ідея! Ми просто взяли та вирізали її голос. Я зробила це своїми руками … Мене всі підтримали. Тому що пробито моральне дно”, – сказала Тіна Кароль.

При цьому співачка додала, що їй все одно на гучні заяви колеги по цеху. Кароль зазначила, що у їхньому випадку краще змагатися якісними треками, а не скандальними заявами.

“Я не сприймаю таку неприязнь серйозно. Ось як так можна сказати? Ніяк! Давай, напиши класний трек, все піднімемо палець вгору, зроби щось. Кожному є місце під сонцем. Нас стільки живе на цій планеті, в цій країні. Кожному є повітря, кожному є сонце, кожному є сніг, який зараз валить у вікні. Я ось інакше живу. А вся ця історія – це поганий скандал, тому що він торкнувся моралі. Торкнувся серцевої чакри українців. Це погано. Моєї серцевої чакри”, – додала попдіва.