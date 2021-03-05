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«Це був не мій вибір»: Меган Маркл заявила, що їй забороняли давати інтерв’ю

Герцогиня Сассекська Меган Маркл заявила, що Букінгемський палац обмежував її у спілкуванні з журналістами. Саме тому під час виконання королівських обов’язків вона не дала жодного інтерв’ю.

П’ятниця, 5 березня 2021, 20:17

Про це Маркл повідомила під час інтерв’ю Опрі Вінфрі, повна версія якого з’явиться 7 березня на каналі CBS.

Наразі канал опублікував третій тизер розмови з Меган та Гаррі. Зокрема, Опра запитала, чому Меган у 2018 році відхилила її запрошення на інтерв’ю, а тепер погодилася.

“Я дуже добре пам’ятаю цю розмову. Мені навіть не дозволили поговорити з тобою особисто. Під час розмови мала завжди бути присутня комунікаційна команда. Я тоді відповіла, що зараз не вдалий час для розмови”, – розповіла герцогиня.

Пізніше ведуча запитала, чому Маркл вважає, що саме зараз вдалий час для відвертої розмови. 

“Так, багато чому. З одного боку, ми стали більш досвідченими, а з іншого боку, тепер у нас є можливість робити свій власний вибір в тому, що робити. Тоді я не могла сказати тобі “так”, це був не мій вибір”, – сказала вона.

Також Меган Маркл розповіла, що до заміжжя жила самостійним та незалежним життям. Потім їй довелося жити за суворими правилами, які відрізняються від того, що уявляють собі інші.

“Я була дорослою людиною, яка жила дійсно незалежним життям, поки не стала частиною структури, яка відрізняється від тієї, якою, як мені здається, люди собі її уявляють. Вона дійсно позбавляє можливість мати право і привілей в деяких обставинах мати можливість сказати “так”. Я маю на увазі, що зараз я готова до розмови. Я готова мати змогу робити вибір самостійно і   говорити за себе”, – пояснила Меган Маркл.

Нагадаємо, що американський канал CBS опублікував тизери двогодинного відвертого інтерв’ю британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. У нарізці кадрів Опра говорить, що пара розповіла їй “шокові речі” і попереджає, що в інтерв’ю не було табуйованих тем.

  • Раніше британський принц Гаррі заявив, що відійшов від своїх королівських обов’язків, оскільки “токсична” британська преса руйнувала його психічне здоров’я. При цьому він додав, що не поставив хрест на своїй державній службі.
  • Герцогиня Сассекська Меган Маркл заявила, що Букінгемський палац даремно сподівався, що вона та принц Гаррі мовчатимуть, коли королівська родина “продовжує говорити неправду”.
Теги: герцогиня, Меган Маркл, Опра Вінфрі, принц Гаррі

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