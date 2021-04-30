«Це дійсно розсмішило мене»: Джастін Бібер здивував Вікторію Бекхем подарунком

Про це вона повідомила в Instagram Stories.
Зокрема, Бібер надіслав іконі стилю та поціновувачці розкішних підборів капці Crocs бузкового кольору. Взуття прикрашають кумедні фігурки звірят.
“Багато людей питали мене, що я планую вдягнути після карантину. Що ви думаєте щодо цієї пропозиції Бібера?” – запитала Вікторія фоловерів.
Зазначимо, що Бібер надіслав Бекхем пару кроксів, яку створив у колаборації з брендом. Взуття, вартістю близько 60 доларів, розкупили як тільки воно з’явилося у продажу.
“Ніколи не носила Crocs. Це дійсно розсмішило мене”, – зазначила Вікторія.
При цьому дизайнерка все одно подякувала Біберу за подарунок.
- Netflix зніме мінісеріал про життя сім’ї Девіда та Вікторії Бекхем. Девід та Вікторія Бекхем уклали контракт зі стрімінговим сервісом Netflix на понад 20 мільйонів доларів.