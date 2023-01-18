Керівник візуальних ефектів і асоційований продюсер "Хлопаків" (The Boys) від Amazon Prime Video Стівен Фліт заявив, що в одному з нових епізодів шоу на екранах з'явиться "найогидніша річ", яку він коли-небудь бачив за всю свою кар'єру.

Про це інформує Unilad.

Третій сезон “Хлопаків” завершився в липні, але виконавець ролі Біллі Бутчера Карл Урбан раніше запевнив, що акторський склад буде недовго відпочивати, оскільки зйомки продовжаться в серпні.

Раніше Урбан заявив, що початок зйомок четвертого сезону запланований на 2 серпня. “Ми наполегливо працюємо над створенням нових епізодів, тож, я не можу дочекатися продовження серіалу. Мені цікаво, що буде з персонажами далі, як складуться їхні долі та яким з рештою буде фінал”, – коментує продюсер.

Довідка: “Хлопаки” – це американський вебсеріал про супергероїв, який розповідає про однойменний загін, що бореться з надпотужними особами. Дійство серіалу розгортається у всесвіті, де люди з надзвичайними здібностями є світовими знаменитостями і належать впливовій корпорації «Vought International», яка доручає їм різні місії і заробляє на них гроші.

Натякаючи на деякі нові екстремальні сцени, керівник візуальних ефектів Фліт написав: “Мені здається, я щойно був свідком найогиднішої речі, яку я бачив, працюючи в цьому бізнесі багато років”.

Незрозуміло, чи відбулася зустріч Фліта з “огидною штукою” під час зйомочного процесу чи в пост-продакшн. Prime Video ще не підтвердила дату виходу нового серіалу, тож лише час покаже, коли шанувальники зможуть побачити цю абсолютно огидну річ.