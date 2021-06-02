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«Це не випадкові стосунки»: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову з’явилися на публіці разом

Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек, які досі не оголошують про те, що відновили стосунки, знову з’явилися на публіці в компанії друзів.

Середа, 2 червня 2021, 18:36

Про це повідомляє видання Е!

Зокрема, Лопес та Аффлека бачили за вечерею в ресторані Merois, розташованому на даху готелю Pendry, що в Західному Голлівуді. Вони були в компанії друзів 51-річної співачки – менеджеркою Бенні Медіною та продюсером Елейн Голдсміт-Томас. 

Очевидець розповів, що Дженніфер та Бен поводилися розкуто, проявляли турботу один про одного та не приховували ніжних почуттів.

“Бен обіймав Дженніфер під час обіду, і вони не соромились бути ніжними. Він здавався дуже щасливим. Вона також виглядала щасливою і постійно притулялася до нього”, – розповів очевидець.

Після вечері пара покинула заклад, тримаючись за руки.

 

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Допис, поширений John JLover (@johnjlover)


Водночас інсайдер з близького оточення пари розповів, що для обох це не просто миттєва пристрасть, а серйозні стосунки.

“Це не випадкові стосунки. Вони ставляться до них серйозно та хочуть, аби це тривало якомога довше. Джен шаленіє від нього. Він балує її любов’ю, він дуже дотепний і чарівний. Він мужній чоловік, і вона вважає його таким привабливим і сильним. Вона бачить своє майбутнє разом з ним”, – заявило джерело.

Нагадаємо, що співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек провели вихідні в розкішному маєтку в Маямі. На фото 51-річна співачка стоїть на балконі в легкому світлому сарафані без макіяжу і з недбало зібраними волоссям, поряд з нею – Бен Аффлек.

  • Раніше голлівудський актор Бен Аффлек і акторка Дженніфер Лопес провели відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. Це сталося через тиждень після того, як пару вперше сфотографували, коли обидва проводили час разом в будинку Лопес в Лос-Анджелесі.
  • Лише 15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.
  • Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин з акторкою й співачкою Дженніфер Лопес, тому він вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.
  • Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес важко переживає розрив заручин з екскоханим Алексом Родрігесом. Однак її підтримує колишній чоловік та діти.
  • 21 травня стало відомо, що Дженніфер Лопес продовжує підтримувати тісний зв’язок із колишнім бойфрендом Беном Аффлеком.
Теги: Бен Аффлек, Дженіфер Лопес

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