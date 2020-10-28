Відео з’явилося в Instagram шоу Saturday Night Live.
Знаменитість пожартувала, що саме карантинні обмеження підштовхнули її до схуднення.
“Я знаю, що зараз виглядаю зовсім інакше в порівнянні з тим, коли
ви бачили мене в останній раз. Насправді, мені через всі обмеження і заборони, пов’язані з режимом самоізоляції, довелося подорожувати без нічого. І я взяла з собою тільки половину себе. Те, що ви зараз бачите, це та половина, яку я вибрала”, – пожартувала Адель.
До слова, глядачі відреагували на слова співачки бурхливими аплодисментами та сміхом. Коментатори відзначили, що зараз Адель виглядає бездоганно.
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- Раніше британська співачка Адель, яка схудла на 45 кілограмів, вперше за місяць опублікувала нове фото та вразила фанатів своєю фігурою. В останній день літа співачка присвятила допис щорічному фестивалю Notting Hill Carnival, що мав відбутися в Лондоні, але був скасований через епідемію COVID-19.