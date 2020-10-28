32-річна британська співачка Адель стала запрошеною ведучою шоу Saturday Night Live. Зірка зізналася, що чекала цього моменту дуже довго, а тому розпочала програму іронічним монологом про карантин, подорожі та своє екстремальне схуднення.

Відео з’явилося в Instagram шоу Saturday Night Live.

Знаменитість пожартувала, що саме карантинні обмеження підштовхнули її до схуднення.

“Я знаю, що зараз виглядаю зовсім інакше в порівнянні з тим, коли

ви бачили мене в останній раз. Насправді, мені через всі обмеження і заборони, пов’язані з режимом самоізоляції, довелося подорожувати без нічого. І я взяла з собою тільки половину себе. Те, що ви зараз бачите, це та половина, яку я вибрала”, – пожартувала Адель.

До слова, глядачі відреагували на слова співачки бурхливими аплодисментами та сміхом. Коментатори відзначили, що зараз Адель виглядає бездоганно.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Saturday Night Live (@nbcsnl) 24 Жов 2020 р. о 9:46 PDT