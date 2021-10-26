«Це принизливо»: Брітні Спірс опублікувала звернення до своєї родини

Американська попспівачка Брітні Спірс відверто розповіла про стосунки з сім’єю під час свого опікунства. За її словами, члени її сім’ї були поруч лише тоді, коли їм було зручно.

Про це вона написала в Instagram.

“Хіба вам не здається дивним, коли ви з усім сил намагаєтеся організувати поїздку та зустрітися із людьми, яких ви любите, тільки для того, щоб дізнатися, що вони вас кинуть вас чи підуть через 10 хвилин? Це принизливо. Кожна людина, якій я коли-небудь відкривалася, зразу ж зникала на два тижні. Вони поруч тільки тоді, коли їм це зручно. Але я більше не доступна ні для кого з них!“, – написала Брітні.

Співачка зазначила, що втомилася бути “матір’ю Терезою” й не проти побути на самоті. За її словами, зараз на грубість вона відповідає рішуче й завершує спілкування з цієї людиною.

“Це звернення до моєї родини, яка завдала мені настільки багато болю, ніж ви колись зможете уявити. Я знаю, що опікунство добігає кінця, але я все ще хочу справедливості!” – написала вона.

Зазначимо, що окрім батька-опікуна у Брітні є мати Лінн, сестра Джеймі Лінн та брат Браян. Хоча вона не називала імен, ймовірно, йдеться сам про них.

30 вересня суддя Лос-Анджелеса відсторонив Джеймі Спірса, батька співачки Брітні Спірс, від правової угоди, яка давала йому право контролювати її життя та фінанси.

Джеймі Спірс був опікуном своєї дочки з 2008 року. Його призначили через занепокоєння психічним станом співачки. Опікунство суд встановлює для осіб, які не здатні ухвалювати власні рішення, наприклад, для людей з деменцією або іншими психічними захворюваннями.

Метью Розенгарт, адвокат Брітні Спірс, схарактеризував Спірса-старшого як “жорстоку і токсичну людину”.