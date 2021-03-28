Американські стрімінгові платформи - такі, як Netflix і Amazon Prime Video, прагнуть працювати на індійському розважальному ринку, щоб забезпечити свій глобальний зріст. Але їхні шоу стикаються з проявами цензури з боку влади.

Про це пише сайт американського телеканалу CNN і американська газета The Washington post.

Оригінальні шоу на Amazon Prime і Netflix останнім часом викликають гнів індійських політиків і звичайних громадян, які вважають ці фільми та телешоу нечутливими до культурних і релігійних переконань.

Скарги поліції також накопичувалися проти авторів і керівників компаній. Деякі зі “злочинів”, в яких вони були звинувачені, в тому числі вчинення “умисних зловмисних дій, спрямованих на образу релігійних почуттів”, тягнуть за собою тюремне ув’язнення терміном до трьох років або штраф.

В останні місяці уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді оголосив про нові правила і рекомендації для потокових сервісів, але спочатку без явних заборон на певні теми.

Творче співтовариство Індії тепер побоюється, що стрімінгові сервіси можуть зламатися під тиском, і почати утримуватися від роботи з “суперечливими” історіями.

Це був тривожний знак для індустрії, яка тільки почала експериментувати з новими формами оповіді та створення шоу, здатних привернути увагу всього світу. Тільки минулого року драматичний серіал Netflix “Злочин у Делі”, заснований на реальному зґвалтуванні та вбивстві 23-річного студента в столиці Індії, отримав міжнародну премію “Еммі”.

Поява Amazon і Netflix в Індії стала благом для таких режисерів і письменників, як Ручі Нараїн, які довгий час перебували на околиці Боллівуду – індустрії, яку часто звинувачують в кумівстві.

Нараїн десятиліттями намагалася знайти стабільну роботу в індійській кіноіндустрії.

Навіть маючи за плечима два визнаних критиками фільми – “Кал: вчора і завтра” (2005) – трилер, який вона написала і зняла, і “Хазаарон Хвайсхайн Айсі” – політична драма, що отримала Боллівудський еквівалент премії “Оскар” – вона не знаходила реалізації в Індії.

“Я багато боролася, бо я аутсайдер і жінка. Я зустрічався з людьми щотижня, але все це ні до чого не приводило”, – сказала Нараїн CNN Business.

Ситуація змінилася, коли Netflix з’явився на індійському розважальному ринку у 2016 році.

Відтоді режисер каже, що її “завалили роботою”. Її фільм “Винен” – соціальна драма про розслідування зґвалтування – був випущений платформою у 2020 році. Того ж року Disney+ Hotstar випустила восьмисерійний комедійний серіал “Сотня”.

Зараз посилення контролю з боку уряду над цими провокаційними проєктами та іншими новаторськими історіями турбує Нараїн і багатьох інших авторів в Мумбаї, батьківщини індійської кіноіндустрії.

Прихід в Індію Netflix і Amazon дозволив оповідачам займатися темами, які раніше не порушувалися.

Фільми Боллівуда контролює Центральна рада з сертифікації фільмів, який змушує кінематографістів прибирати все: починаючи від поцілунків і лайок і закінчуючи кадрами зловживання наркотиками. Одного разу таку сцену прибрали навіть з фільму про наркозалежність.

На індійському телебаченні, яке також регулюється державою, переважають часто застарілі сюжети про домогосподарок і свекрух.

Потоковий контент зламав цей стереотип, тому що до недавнього часу він не регулювався державою.

“Священні ігри”, перший оригінальний серіал Netflix в країні, шокував індійських глядачів. Там вільно використовувалася обсценна лексика, показувалося насильство і нагота.

Шоу порівнювали з “Нарко”, хітовою американською дорамою Netflix про колумбійського наркобарона Пабло Ескобара.

Першим серіалом Amazon в Індії був “Зворотний бік” – спортивна драма про крикет – вид спорту, якому поклоняються в Індії.

І “Зворотний бік”, і “Священні ігри” були номіновані на міжнародну премію “Еммі”.

У листопаді уряд передав платформи потокового мовлення у ведення міністерства інформації та радіомовлення, яке наділене повноваженнями ліцензування та цензури контенту в таких сферах, як кіно і телебачення.

Цього року уряд оголосив правила, згідно з якими новинні агентства в інтернеті та постачальники відеоконтенту підлягаються суворому регулюванню.

Згідно з новими правилами, “видавці” повинні призначати місцевого представника для розгляду кожної скарги протягом 15 днів. Ці компанії також повинні вступити в галузеву асоціацію, очолювану державним спостерігачем, щоб забезпечити дотримання вимог.

Третій рівень регулювання контролює урядовий комітет, який має право зробити догану, вимагати вибачень або розпорядитися про видалення контенту. Експерти кажуть, що веб-платформам буде важко протистояти державним установам.

Згідно з оцінкою PricewaterhouseCoopers, Індія є ринком платформ для потокового відео, що дуже швидко йде вгору. Прогнозується, що до 2024 року зростання Індії в цій категорії перевищить 28 відсотків.

Netflix інвестував 400 мільйонів доларів за останні два роки у виробництво або ліцензування контенту в Індії. У 2018 році генеральний директор Netflix Рід Хастінгс заявив, що наступні 100 мільйонів користувачів компанії будуть з цієї країни.

Для Amazon Індія також є ключовим ринком. Під час свого візиту в країну минулого року засновник і генеральний директор Джефф Безос сказав, що компанія подвоїть свої інвестиції тут.

У той час як експерти називають правила неконституційними, уряд заявив, що вони “прогресивні, ліберальні та сучасні”.