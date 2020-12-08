Тизер опублікував сценарист і творець “Чорного дзеркала” Чарлі Брукер в Twitter.

“Навіть творці” Чорного дзеркала “не змогли б придумати цей рік, але їм є що додати”, – йдеться у тизері.

Сценаристами стали творці “Чорного дзеркала” Аннабель Джонс і Чарлі Брукер, а режисером – Ел Кемпбелл.

Також відомо, що у проекті знялися Х’ю Грант, Семюел Л. Джексон, Ліза Кудроу, Кумейл Нанджіані, Леслі Джонс, Самсон Кайо, Джо Кірі, Крістін Міліоті, Трейсі Ульман і Дайан Морган.

Точна дата виходу і подробиці сюжету поки не розкриваються.