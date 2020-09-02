Творці американського серіалу "Гра престолів" Девід Бениофф і Деніел Бретт Уайсс знімуть фантастичний серіал за трилогією китайського письменника Лю Цисіня.

Про це повідомляє Deadline.

В основу сюжету ляжуть романи “Завдання трьох тіл”, “Темний ліс” і “Вічне життя Смерті”. Серіал розповість про секретний проект по зв’язку з інопланетянами й про наслідки культурної революції в Китаї.

Продюсерами серіалу стануть Райан Джонсон і компанія Бреда Пітта Plan B.

Серіал вийде на стрімінговій платформі Netflix; дату прем’єри творці поки не називають.

Лю Цисінь – китайський письменник-фантаст, який вважається обличчям китайської фантастики, а також найбільш плідним і популярним фантастом Китаю. На його рахунку 12 романів.