Про це повідомляє Deadline.
В основу сюжету ляжуть романи “Завдання трьох тіл”, “Темний ліс” і “Вічне життя Смерті”. Серіал розповість про секретний проект по зв’язку з інопланетянами й про наслідки культурної революції в Китаї.
Продюсерами серіалу стануть Райан Джонсон і компанія Бреда Пітта Plan B.
Серіал вийде на стрімінговій платформі Netflix; дату прем’єри творці поки не називають.
Лю Цисінь – китайський письменник-фантаст, який вважається обличчям китайської фантастики, а також найбільш плідним і популярним фантастом Китаю. На його рахунку 12 романів.
- Раніше повідомлялося, що у п’ятому і шостому сезонах серіалу “Корона” роль чоловіка королеви Британії, принца Філіпа, зіграє актор Джонатан Прайс, відомий роллю Його Горобійшества в серіалі “Гра престолів”.