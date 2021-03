Про це пише видання Polygon.

Минуло багато часу з початку 90-х, коли з’явився цей супергерой. “Великий вибух” (боротьба з бандами / розгони поліцією) викликав сплеск надздібностей серед молоді Дакота-Сіті й перетворив Вірджила в Статика. Тепер творча команда коміксу переробляє сценарій під сучасні реалії.

Видання підготувало список коміксів, які сподобалися редактору Polygon:

MILESTONE

Підлітки йдуть маршем вулицями в масках і несуть таблички з написом Black Lives Matter, Dakota for BLM, Enough is Enough, Rest in Power George Floyd і Not Justice No Peace.

“Великий вибух”, походження всіх надпотужних Bang Babies, тепер є протестом Black Lives Matter. Як і під час “Великого вибуху” 90-х, поліція запускає сльозогінний газ з додаванням експериментальної хімічної речовини, яка мала б допомогти знайти всіх учасників протесту. Замість цього ця речовина трансформує сотні підлітків доволі непередбачуваним чином.

Rain Like Hammers

Маленький кругленький інопланетянин верхи на інсектоїдній тварині пояснює іншому інопланетянинові, що “пальці дуже важливі для людей […] Я вважаю себе фантропологом людей”.

Marvel’s Snapshots: Captain Marvel

Серія знімків Marvel відкриває двері новому читачеві: дає короткий виклад щодо походження супергероїні. В цьому сенсі випуск про Капітана Марвела дуже успішний, фокусуючись як на міс, так і на Капітані Марвеліок.

The Department of Truth

Тут особливо нічого сказати, окрім того, що все ще складно відвести погляд від серіалу The Department of Truth, Джеймса Тайніона і Мартіна Сіммонса про секретних агентів, які не дозволяють теорії змови стати реальністю. Випуск на цьому тижні є практично самостійний: запрошена художниця Ельза Шаррет’є показала відмінні візуальні ефекти в стилі Майка Міньоли (американського художника коміксів).

Nubia

Історично Нубія – перша чорна жінка-супергерой DC Comics.

Stray dogs

Хочете прочитати про собак, які розкривають жахливу таємницю вбивства, намальованих у стилі “Олівер і компанія”? Stray Dogs здадуться вам специфічно цікавими.

King in Black: Return of the Valkyries

Таємнича нова Валькірія – чорна жінка в срібних обладунках та синьому плащі – виставила ноги на переможеного ворога і розмірковує про те, що вона боїться повернутися в чистилище, від якого щойно звільнилася.

Future State: Superman: House of El

Через століття родовід Кал-Ела, героя, якого ми знаємо як Кларка Кента, триває. Зустрітися з новим поколінням кріптоніанських героїв, які протистоять однієї з найбільших загроз: противнику, на ім’я Червоний Король. Приготуйтеся до несподіваного дебюту близнюків, відомих як Роуен і Ронан Кенти, нащадків Джонатана Кента. Роуен – новий Супермен Землі, а його сестра – Blue Lantern.

Це історія в стилі космічного фентезі про нащадків Супермена з далекого майбутнього.