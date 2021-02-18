Про це повідомляє Variety.

“Ми можемо підтвердити, що Studiocanal дуже старанно працює над третьою частиною з превеликим майстерністю і дбайливістю – як і над першим і другим фільмом”, – заявили в студії.

Проте подробиці нового фільму поки не розголошуються. Раніше режисер перших двох частин Пол Кінг стверджував, що не зніматиме третій фільм, але все одно візьме участь в його створенні. Зараз Кінг знімає “Віллі Вонка і шоколадна фабрика” – передісторію Віллі Вонки -Герої відомої казки Роальда Даля про Чарлі і шоколадну фабрику, яка повинна побачити світ у березні 2023 року.