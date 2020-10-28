Творці мультсеріалу "Південний парк" Метт Стоун і Трей Паркер запустили новий сатиричний серіал в стилі діпфейк під назвою "Sassy Justice" (Нахабне правосуддя).

Про це пише NME.

Перший випуск вийшов на YouTube в понеділок, 26 жовтня. Він був присвячений технології діпфейка. В епізоді з’явилися діпфейки президента США Дональда Трампа та його дочки Іванки, а також радника президента Джареда Кушнера, глави Facebook Марка Цукерберга і актора Майкла Кейна.

Головним героєм серіалу став вигаданий американський журналіст і захисник прав споживачів Фред Сессі.

ДОВІДКА. Deepfake (діпфейк) – методика синтезу зображення, заснована на штучному інтелекті. Вона використовується для з’єднання і накладення існуючих зображень і відео на вихідні зображення або відеоролики.