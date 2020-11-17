Співавтор "Ріка і Морті" Ден Гармон заявив, що команда вже працює над 7-им сезоном мультсеріалу. У травні закінчився 4-й, а дату виходу 5-го ще не названо.

Про це йшлося під час віртуальної панельної дискусії на Adult Swim Festival 2020.

Анімаційна комедія, створена Джастіном Ройлендом і Деном Гармоном, розповідає про життя родини Сміт (батьків Джеррі та Бет, їхніх дітей Саммер і Морті та божевільного дідуся-вченого Ріка Санчеса, який живе з ними як гість), вийшла на Adult Swim у 2013 році. З того часу було випущено вже 4 сезони, останній з яких закінчився у травні цього року.

У липні було затверджено вихід 5-го сезону, але дата його релізу досі невідома. Зараз робота над проєктом, зазначають його автори, йде дуже активно.

Під час віртуальної події Гармон заявив, що локдаун допоміг авторам зосередитися на шоу. Тепер вдається навіть випередити план: вже йде робота над 7 сезоном.

“Я думаю, ми зараз працюємо над 7 сезоном, я навіть не можу відстежувати. Сподіваюся, я не заспойлерив вам 5 чи 6 сезон”, — сказав Гармон.

Крім цього, Гармон анонсував, що персонаж Космічна Бет (клон матері Морті, створений Ріком), що був показаний в останній серії 4 сезону, ще з’явиться у шоу.

Як зазначає портал Screenrant, після виходу 3 сезону Adult Swim вирішив замовити ще 70 серій шоу і розподілити їх між майбутніми сезонами. Тобто після завершення 4 сезону, який, як і попередні, містив 10 серій, лишилося ще щонайменше 60 епізодів шоу й анонсований 7-й сезон може бути не останнім.