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Творці серіалу «Хід королеви» розповіли, чи будуть знімати другий сезон

Режисер і виконавчий продюсер серіалу Netflix "Хід королеви" Скотт Френк розповів, що проєкт не буде продовжено на другий сезон.

Вівторок, 21 вересня 2021, 15:59

Про це повідомляє видання Deadline.

“Я відчуваю, що ми розповіли ту історію, яку хотіли. Я переживаю, чи, дозвольте мені сказати по-іншому, я боюся, що, якщо ми спробуємо розповісти більше, зіпсуємо то, що вже є”, – заявив Френк.

Водночас, за словами виконавчого продюсера серіалу Вільяма Хорберг, учасники проєкту продовжать працювати разом.

“Ми разом постараємося знайти іншу історію, яку можна розповісти з тією ж пристрастю, також продовживши роботу з командою чудових митців”, – сказав він.

  • Команда мінісеріалу “Хід королеви“, який виходить на стрімінговому сервісі Netflix, пропонувала українському шахісту, чемпіону світу з бліцу та швидких шахів Василю Іванчуку зіграти одну з ключових ролей у шоу.
Теги: серіал, Хід королеви

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