Творці серіалу «Хід королеви» розповіли, чи будуть знімати другий сезон

Про це повідомляє видання Deadline.
“Я відчуваю, що ми розповіли ту історію, яку хотіли. Я переживаю, чи, дозвольте мені сказати по-іншому, я боюся, що, якщо ми спробуємо розповісти більше, зіпсуємо то, що вже є”, – заявив Френк.
Водночас, за словами виконавчого продюсера серіалу Вільяма Хорберг, учасники проєкту продовжать працювати разом.
“Ми разом постараємося знайти іншу історію, яку можна розповісти з тією ж пристрастю, також продовживши роботу з командою чудових митців”, – сказав він.
- Команда мінісеріалу “Хід королеви“, який виходить на стрімінговому сервісі Netflix, пропонувала українському шахісту, чемпіону світу з бліцу та швидких шахів Василю Іванчуку зіграти одну з ключових ролей у шоу.