Творці серіалу «Хід королеви» розповіли, чи будуть знімати другий сезон

Режисер і виконавчий продюсер серіалу Netflix "Хід королеви" Скотт Френк розповів, що проєкт не буде продовжено на другий сезон.

Про це повідомляє видання Deadline.

“Я відчуваю, що ми розповіли ту історію, яку хотіли. Я переживаю, чи, дозвольте мені сказати по-іншому, я боюся, що, якщо ми спробуємо розповісти більше, зіпсуємо то, що вже є”, – заявив Френк.

Водночас, за словами виконавчого продюсера серіалу Вільяма Хорберг, учасники проєкту продовжать працювати разом.

“Ми разом постараємося знайти іншу історію, яку можна розповісти з тією ж пристрастю, також продовживши роботу з командою чудових митців”, – сказав він.