Американська компанія Fox та творці “Ріка і Морті” оголосили про випуск комедійного анімаційного серіалу “Крапополіс” на основі блокчейн-технологій.

Про це повідомляє видання Engadget.

Зазначається, що команда працює над “анімаційною комедією, що розгортається в міфічній Стародавній Греції”. Головними героями будуть боги, люди та чудовиська, які намагаються співіснувати.

Для управління криптографічного діяльністю, у тому числі випуском NFT-токенів, Fox створює компанію Blockchain Creative Labs. Токени випускатимуть спільно з анімаційною студією Bento Box, що належить продюсеру “Крапополіса” Дену Хармону.

Творці проєкту кажуть, мультфільм повинен стати “першим в історії анімаційним серіалом на основі блокчейну.

Компанія Fox також оголосила про запуск спеціалізованого онлайн-магазину для шанувальників серіалу, в якому просуватимуть й продаватимуть цифрові предмети – “єдині у своєму роді NFT, фонові малюнки та гіфки, а також інші унікальні предмети”. Займатися створення токенів й інших цифрових предметів буде команда Blockchain Creative Labs.

Довідка. NFT-токен – унікальний цифровий актив, який зберігається в блокчейні й дає ексклюзивне право на фото, відео, аудіо, твіти та інші подібні цифрові товари.

Кожен NFT є унікальним: його не можна підробити або замінити. Це дозволяє власнику закріпити свої права на певний унікальний об’єкт.